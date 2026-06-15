Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что впервые появляются первые сигналы возможного открытия дипломатического пути для завершения войны, которую Россия ведет против Украины. Такую позицию он озвучил накануне состоявшегося 15 июня во французском Эвиан-ле-Блен саммита "Группы семи" (G7).

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Как сообщает The Guardian, германский канцлер подчеркнул, что международная ситуация постепенно создает условия для потенциальных переговоров.

По словам Мерца, сейчас можно говорить об "осторожном оптимизме" по поводу перспектив дипломатических контактов во время предстоящих встреч на полях саммита.

"Впервые может открыться окно для дипломатии с целью прекращения войны в Украине", — подчеркнул он.

Канцлер также отметил, что намерен более подробно обсудить возможные сценарии урегулирования с президентом США Дональдом Трампом, который также присутствовал на саммите G7 во Франции, который проходил 15-17 июня в Эвиан-ле-Блен. По мнению Мерца, участие ключевых мировых лидеров может стать важным фактором в формировании новых дипломатических подходов.

В то же время, в Украине также оценивают возможные временные рамки развития событий. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что уже к осени может наблюдаться снижение интенсивности боевых действий при условии, если российская армия не достигнет существенных успехов в рамках летней наступательной кампании.

Он пояснил, что Кремль рассчитывает использовать летний период для активизации боевых действий и попыток расширения контролируемых территорий, однако результативность этих планов в значительной степени отразится на дальнейшем ходе войны и возможных политических процессах.

Портал "Комментарии" уже писал, что в социальных сетях, в частности на странице "Министерство леса" в Facebook, обнародовали данные, вызвавшие широкий общественный резонанс. Речь идет об уровне вознаграждения руководящего состава государственного предприятия "Леса Украины", которое полностью принадлежит государству и фактически финансируется на средства граждан.