Війна не перешкода: мережу сколихнув гучний скандал через розмір зарплат на держпідприємстві

У соціальних мережах, зокрема на сторінці "Міністерство лісу" у Facebook, оприлюднили дані, які викликали широкий суспільний резонанс. Йдеться про рівень винагороди керівного складу державного підприємства "Ліси України", яке повністю належить державі та фактично фінансується коштом громадян.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з опублікованою інформацією, річні доходи окремих топменеджерів підприємства сягають багатомільйонних сум. Зокрема, Ігор Лицур отримує близько 18 млн 543 тис. грн на рік, Павло Іванов — 16 млн 909 тис. грн, Костянтин Войцеховський — 15 млн 762 тис. грн, Олександр Жук — 14 млн 237 тис. грн, Віктор Бусько — 13 млн 398 тис. грн, а Іван Шеремет — понад 13 млн грн щорічно. Водночас наголошується, що це лише частина даних, які стали публічними.

Оприлюднення таких цифр викликало низку запитань щодо прозорості та обґрунтованості фінансових рішень у державному секторі. Громадськість цікавить, які саме показники ефективності роботи лежать в основі подібних нарахувань, а також чи існують офіційні документи, що підтверджують правомірність таких премій та зарплат.

Автори допису наголошують, що в умовах воєнного стану подібний рівень винагороди керівництва державних структур виглядає щонайменше суперечливим. Вони підкреслюють необхідність відкритості у використанні бюджетних і державних коштів, а також прозорого пояснення суспільству критеріїв формування таких виплат.

Окремо висловлюється думка, що громадяни мають повне право знати, за які саме результати діяльності посадовці державного підприємства отримують багатомільйонні доходи, та чи відповідають ці суми реальним економічним досягненням компанії.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що після укладення потенційної угоди з Іраном його адміністрація планує зосередити увагу на врегулюванні війни в Україні. Про це він сказав під час спілкування з журналістами разом із президентом Франції Еммануелем Макроном на полях саміту G7, де обговорювалися ключові глобальні безпекові питання.