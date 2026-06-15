Война не помеха: сеть потряс громкий скандал из-за размера зарплат на госпредприятии

В социальных сетях, в частности, на странице "Министерство леса" в Facebook, обнародовали данные, вызвавшие широкий общественный резонанс. Речь идет об уровне вознаграждения руководящего состава государственного предприятия "Леса Украины", полностью принадлежащего государству и фактически финансируемого на средства граждан.

Фото: из открытых источников

Согласно опубликованной информации, годовые доходы отдельных топ-менеджеров предприятия достигают многомиллионных сумм. В частности, Игорь Лыцур получает около 18 млн 543 тыс. грн в год, Павел Иванов — 16 млн 909 тыс. грн, Константин Войцеховский — 15 млн 762 тыс. грн, Александр Жук — 14 млн 237 тыс. грн, Виктор Бусько — 13 млн 398 тыс. грн, а Иван Шерно. В то же время отмечается, что это лишь часть ставших публичными данных.

Обнародование таких цифр вызвало ряд вопросов о прозрачности и обоснованности финансовых решений в государственном секторе. Общественность интересует, какие показатели эффективности работы лежат в основе подобных начислений, а также существуют ли официальные документы, подтверждающие правомерность таких премий и зарплат.

Авторы сообщения отмечают, что в условиях военного положения подобный уровень вознаграждения руководства государственных структур выглядит по меньшей мере противоречивым. Они подчеркивают необходимость открытости использования бюджетных и государственных средств, а также прозрачного объяснения обществу критериев формирования таких выплат.

Отдельно высказывается мнение, что граждане имеют полное право знать, за какие результаты деятельности должностные лица государственного предприятия получают многомиллионные доходы, и соответствуют ли эти суммы реальным экономическим достижениям компании.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп заявил, что после заключения потенциального соглашения с Ираном его администрация планирует сосредоточить внимание на урегулировании войны в Украине. Об этом он сказал во время общения с журналистами вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G7, где обсуждались ключевые глобальные вопросы безопасности.