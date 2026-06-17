Вперше з початку війни: територію України перетнув загадковий літак із Москви

У небі над Україною знову зафіксували незвичний політ пасажирського літака, який, за попередніми даними, виконував рейс із Росії. Інформацію про його рух оприлюднив сервіс AirNav Radar — відома онлайн-платформа, що в режимі реального часу відображає переміщення повітряних суден по всьому світу на інтерактивній карті.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними трекінгу, інцидент було зафіксовано 2 червня. У системі відображався літак Airbus A321-211, який, як зазначається, належить російській авіакомпанії "Аерофлот". Початково він виконував рейс із Москви до Стамбула, що відповідає одному з найпоширеніших міжнародних маршрутів перевізника.

У базі польотів цього борта найчастіше зустрічаються рейси за напрямками Москва — Стамбул, Москва — Анталья, а також інші міста Туреччини, куди виконуються як регулярні, так і чартерні перельоти.

За даними онлайн-карти, близько 15:26 повітряне судно нібито перебувало над Сумською областю. Згодом, приблизно о 15:51, його вже фіксували в районі Полтавської області. Далі траєкторія польоту, згідно з відображенням сервісу, проходила над Миколаївщиною, а пізніше — над акваторією Чорного моря поблизу Одеської області.

Водночас варто зазначити, що повітряний простір України офіційно закритий для цивільної авіації з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Попри це, інколи сервіси відстеження польотів можуть показувати аномальні маршрути літаків над територією країни.

Фахівці пояснюють подібні випадки можливими технічними збоями. Серед причин називають некоректну передачу координат повітряного судна, проблеми з наземними станціями прийому сигналів, порушення в роботі GPS або вплив засобів радіоелектронної боротьби, які активно застосовуються в умовах війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що за даними CBS News із посиланням на українських посадовців, у Росії фіксується скорочення запасів одного з найважливіших елементів систем протиповітряної оборони. Йдеться насамперед про зенітно-ракетні комплекси С-300, які залишаються базовою складовою захисту від крилатих і балістичних ракет.