Росія не зможе пережити наступні атаки Україні: розкрито катастрофічні проблеми Путіна

За даними CBS News із посиланням на українських посадовців, у Росії фіксується скорочення запасів одного з найважливіших елементів систем протиповітряної оборони. Йдеться насамперед про зенітно-ракетні комплекси С-300, які залишаються базовою складовою захисту від крилатих і балістичних ракет.

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Українська розвідка оцінює, що у 2025 році Росія мала у своєму розпорядженні понад 400 ракет типу РМ-48У, які використовуються в системах С-300ПМ та С-400. Водночас, за їхніми даними, протягом 2026 року цей арсенал продовжив зменшуватися, що створює додатковий тиск на можливості російської ППО.

Окремо зазначається, що частину комплексів С-300 російські військові останнім часом почали застосовувати не лише для перехоплення повітряних цілей, а й для ударів по території України. Для цього змінюється траєкторія польоту ракет, і вони фактично виконують функції балістичних засобів ураження типу "земля-земля". Таке використання доповнює інші російські ударні системи, зокрема "Іскандер-М" та "Кинжал".

Аналітики вважають, що Україна намагається посилити цей дефіцит, цілеспрямовано вражаючи елементи російської протиповітряної оборони. За їхніми оцінками, удари по об’єктах ППО на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, Придністров’ї та Луганській області, призводять до поступового виснаження російських ресурсів.

Експерти також звертають увагу на дисбаланс між можливостями сторін: Україна збільшує виробництво безпілотників, які використовуються для глибоких ударів, тоді як Росія не завжди встигає компенсувати витрати ракет протиповітряної оборони. Це, на їхню думку, створює додаткові виклики для російської системи захисту повітряного простору.

Портал "Коментарі" вже писав, що Папа Лев XIV звернувся до вірян у всьому світі із закликом посилити молитви за припинення війни в Україні після чергового російського обстрілу Києво-Печерської лаври. Він підкреслив, що конфлікт продовжує забирати життя невинних людей, руйнує інфраструктуру та завдає непоправної шкоди об’єктам культурної та духовної спадщини.