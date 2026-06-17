Папа Римський спантеличив реакцією на удар Путіна по Лаврі: до чого закликав

Папа Лев XIV звернувся до вірян у всьому світі із закликом посилити молитви за припинення війни в Україні після чергового російського обстрілу Києво-Печерської лаври. Він підкреслив, що конфлікт продовжує забирати життя невинних людей, руйнує інфраструктуру та завдає непоправної шкоди об’єктам культурної та духовної спадщини.

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У своєму зверненні понтифік зазначив, що надходять "болісні звістки" про подальше загострення війни, яка розширює зону руйнувань і страждань. За його словами, серед жертв є як цивільні, так і рятувальники, а також зазнають нищення храми та культурні пам’ятки, що мають особливе значення для людства.

Окремо Папа Лев XIV висловив співчуття та солідарність із тими, хто отримав поранення, а також із родинами загиблих, які втратили своїх близьких унаслідок бойових дій. Він також підтримав людей, які, попри небезпеку та насильство, продовжують виконувати свою місію та "відважно служать життю", допомагаючи іншим у складних умовах.

Понтифік наголосив, що світ має не втрачати надію на припинення конфлікту та повинен сприяти пошуку шляхів діалогу. Він закликав вірян звертатися до Бога з проханням погасити ненависть між сторонами та відкрити можливості для переговорів.

Завершуючи звернення, Папа Лев XIV підкреслив необхідність досягнення справедливого та довготривалого миру, який зможе покласти край стражданням і відновити життя людей, зруйноване війною.

Портал "Коментарі" вже писав, що Сполучені Штати Америки розглядають варіант надання Україні ліцензії, яка дозволила б організувати виробництво американських ракет безпосередньо на українській території. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром Індії.