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Папа Римский после удара по Лавре призвал к примирению с РФ: впечатляющее заявление

Понтифик заявил о своей солидарности с ранеными и переживающими потерю близких, а также с теми, кто продолжает мужественно служить жизни

17 июня 2026, 19:15
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Клименко Елена

Папа Лев XIV обратился к верующим во всем мире с призывом усилить молитвы за прекращение войны в Украине после очередного обстрела Киево-Печерской лавры. Он подчеркнул, что конфликт продолжает уносить жизни невинных людей, разрушает инфраструктуру и наносит непоправимый ущерб объектам культурного и духовного наследия.

Папа Римский после удара по Лавре призвал к примирению с РФ: впечатляющее заявление

Фото: из открытых источников

В своем обращении понтифик отметил, что поступают "болезненные известия" о дальнейшем обострении войны, расширяющей зону разрушений и страданий. По его словам, среди жертв есть как гражданские, так и спасатели, а также испытывают уничтожение храмы и культурные памятники, имеющие особое значение для человечества.

Отдельно Папа Лев XIV выразил соболезнования и солидарность с получившими ранения, а также с семьями погибших, которые потеряли своих близких в результате боевых действий. Он также поддержал людей, которые, несмотря на опасность и насилие, продолжают выполнять свою миссию и "смело служат жизни", помогая другим в сложных условиях.

Понтифик подчеркнул, что мир не должен терять надежду на прекращение конфликта и должен способствовать поиску путей диалога. Он призвал верующих обращаться к Богу с просьбой погасить ненависть между сторонами и открыть возможности для переговоров.

Завершая обращение, Папа Лев XIV подчеркнул необходимость достижения справедливого и долговременного мира, который сможет покончить с страданием и восстановить жизнь людей, разрушенную войной.

Портал "Комментарии" уже писал , что Соединенные Штаты Америки рассматривают вариант предоставления Украине лицензии, которая позволила бы организовать производство американских ракет непосредственно на украинской территории. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе двусторонней встречи с премьер-министром Индии.



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