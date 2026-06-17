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Папа Римський після удару по Лаврі закликав до примирення з РФ: вражаюча заява

Понтифік заявив про свою солідарність із пораненими та тими, хто переживає втрату близьких, а також із тими, хто продовжує мужньо служити життю

17 червня 2026, 19:15
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Клименко Елена

Папа Лев XIV звернувся до вірян у всьому світі із закликом посилити молитви за припинення війни в Україні після чергового російського обстрілу Києво-Печерської лаври. Він підкреслив, що конфлікт продовжує забирати життя невинних людей, руйнує інфраструктуру та завдає непоправної шкоди об’єктам культурної та духовної спадщини.

Папа Римський після удару по Лаврі закликав до примирення з РФ: вражаюча заява

Фото: з відкритих джерел

У своєму зверненні понтифік зазначив, що надходять "болісні звістки" про подальше загострення війни, яка розширює зону руйнувань і страждань. За його словами, серед жертв є як цивільні, так і рятувальники, а також зазнають нищення храми та культурні пам’ятки, що мають особливе значення для людства.

Окремо Папа Лев XIV висловив співчуття та солідарність із тими, хто отримав поранення, а також із родинами загиблих, які втратили своїх близьких унаслідок бойових дій. Він також підтримав людей, які, попри небезпеку та насильство, продовжують виконувати свою місію та "відважно служать життю", допомагаючи іншим у складних умовах.

Понтифік наголосив, що світ має не втрачати надію на припинення конфлікту та повинен сприяти пошуку шляхів діалогу. Він закликав вірян звертатися до Бога з проханням погасити ненависть між сторонами та відкрити можливості для переговорів.

Завершуючи звернення, Папа Лев XIV підкреслив необхідність досягнення справедливого та довготривалого миру, який зможе покласти край стражданням і відновити життя людей, зруйноване війною.

Портал "Коментарі" вже писав, що Сполучені Штати Америки розглядають варіант надання Україні ліцензії, яка дозволила б організувати виробництво американських ракет безпосередньо на українській території. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром Індії.



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