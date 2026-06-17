По данным CBS News со ссылкой на украинских чиновников, в России фиксируется сокращение запасов одного из важнейших элементов систем противовоздушной обороны. Речь идет, прежде всего, о зенитно-ракетных комплексах С-300, которые остаются базовой составляющей защиты от крылатых и баллистических ракет.

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Украинская разведка оценивает, что в 2025 году Россия располагала более 400 ракетами типа РМ-48У, которые используются в системах С-300ПМ и С-400. В то же время, по их данным, в течение 2026 г. этот арсенал продолжил уменьшаться, что создает дополнительное давление на возможности российской ПВО.

Отдельно говорится, что часть комплексов С-300 российские военные в последнее время стали применять не только для перехвата воздушных целей, но и для ударов по территории Украины. Для этого меняется траектория полета ракет и они фактически выполняют функции баллистических средств поражения типа "земля-земля". Такое использование дополняет другие российские ударные системы, в частности Искандер-М и Кинжал.

Аналитики считают, что Украина пытается усугубить этот дефицит, целенаправленно поражая элементы российской противовоздушной обороны. По их оценкам удары по объектам ПВО на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму, Приднестровье и Луганской области, приводят к постепенному истощению российских ресурсов.

Эксперты также обращают внимание на дисбаланс между возможностями сторон: Украина увеличивает производство беспилотников, используемых для глубоких ударов, в то время как Россия не всегда успевает компенсировать расход ракет противовоздушной обороны. Это по их мнению создает дополнительные вызовы для российской системы защиты воздушного пространства.

Портал "Комментарии" уже писал, что Папа Лев XIV обратился к верующим во всем мире с призывом усилить молитвы за прекращение войны в Украине после очередного российского обстрела Киево-Печерской лавры. Он подчеркнул, что конфликт продолжает уносить жизни невинных людей, разрушает инфраструктуру и наносит непоправимый ущерб объектам культурного и духовного наследия.