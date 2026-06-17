В небе над Украиной снова зафиксировали необычный полет пассажирского самолета, который, по предварительным данным, выполнял рейс из России. Информацию о его движении обнародовал сервис AirNav Radar – известная онлайн-платформа, в режиме реального времени отражающая перемещение воздушных судов по всему миру на интерактивной карте.

Фото: из открытых источников

Согласно данным трекинга, инцидент был зафиксирован 2 июня. В системе отражался самолет Airbus A321-211, который, как отмечается, принадлежит российской авиакомпании "Аэрофлот". Первоначально он выполнял рейс из Москвы в Стамбул, соответствующий одному из самых распространенных международных маршрутов перевозчика.

В базе полетов этого борта наиболее часто встречаются рейсы по направлениям Москва – Стамбул, Москва – Анталья, а также другие города Турции, куда выполняются как регулярные, так и чартерные перелеты.

По данным онлайн-карты, около 15:26 воздушное судно якобы находилось над Сумской областью. Впоследствии, около 15:51, его уже фиксировали в районе Полтавской области. Далее траектория полета, согласно отражению сервиса, проходила над Николаевщиной, а позже над акваторией Черного моря вблизи Одесской области.

В то же время следует отметить, что воздушное пространство Украины официально закрыто для гражданской авиации с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Несмотря на это иногда сервисы отслеживания полетов могут показывать аномальные маршруты самолетов над территорией страны.

Специалисты объясняют подобные случаи возможными техническими сбоями. Среди причин называют некорректную передачу координат воздушного судна, проблемы с наземными станциями приема сигналов, нарушения в работе GPS или влияние средств радиоэлектронной борьбы, активно применяемых в условиях войны.

Портал "Комментарии" уже писал, что по данным CBS News со ссылкой на украинских чиновников, в России фиксируется сокращение запасов одного из важнейших элементов систем противовоздушной обороны. Речь идет, прежде всего, о зенитно-ракетных комплексах С-300, которые остаются базовой составляющей защиты от крылатых и баллистических ракет.