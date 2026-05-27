Вперше з 2023 року: стало відомо про нищівну поразку РФ на двох напрямках фронту

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в інтерв’ю "РБК-Україна" повідомив, що російські окупаційні сили почали втрачати позиції на окремих ділянках фронту, зокрема на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках.

За його словами, весняна наступальна кампанія противника фактично не принесла очікуваних результатів і не виправдала стратегічних планів Кремля. Він наголосив, що попри гучні заяви російського керівництва про можливі прориви оборони та просування вглиб території України, ситуація на полі бою розвивається інакше.

Тимочко зазначив, що російські війська не лише не досягли поставлених цілей, зокрема щодо контролю над Донецькою областю, а й змушені перегруповуватися та відходити на окремих напрямках. На його думку, це свідчить про провал очікуваної "весняної кампанії".

Водночас він звернув увагу, що Росія продовжує демонструвати військову активність через ракетні та дронові удари по українських містах, зокрема по Києву та інших регіонах. Такі атаки, за його оцінкою, мають не стільки військову, скільки психологічну мету — створення напруги серед населення та спроби вплинути на моральний стан українців.

Експерт підкреслив, що інтенсивність подібних обстрілів є максимальною з боку Росії в нинішніх умовах, оскільки для накопичення нових ресурсів і відновлення запасів ракетного озброєння Кремлю потрібен час та значні фінансові витрати.

Крім того, військові аналітики зазначають, що ключовими напрямками для російських військ залишаються населені пункти Донецької області, зокрема Краматорськ, Слов’янськ і Костянтинівка, а також окремі ділянки Запорізького фронту. Попри це, українські сили оборони продовжують стримувати противника та утримують контроль над ситуацією на стратегічно важливих ділянках фронту.

"Коментарі" вже писали, що Росія продовжує активно збільшувати інтенсивність повітряних атак по території України, використовуючи ударні безпілотники типу "Шахед" та регулярно вдосконалюючи підходи до їхнього застосування. Через це робота української протиповітряної оборони стає дедалі складнішою. Про це розповів заступник командувача Повітряних сил Павло "Лазар" Єлізаров під час IV Міжнародного саміту міст і регіонів "Партнерство. Стійкість. Готовність".