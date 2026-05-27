Впервые с 2023 года стало известно о сокрушительном поражении РФ на двух направлениях фронта

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью "РБК-Украина" сообщил, что российские оккупационные силы начали терять позиции на отдельных участках фронта, в частности, на Запорожском и Днепропетровском направлениях.

По его словам, весенняя наступательная кампания противника фактически не принесла ожидаемых результатов и не оправдала стратегические планы Кремля. Он подчеркнул, что, несмотря на громкие заявления российского руководства о возможных прорывах обороны и продвижении вглубь территории Украины, ситуация на поле боя развивается иначе.

Тимочко отметил, что российские войска не только не достигли поставленных целей, в частности контроля над Донецкой областью, но и вынуждены перегруппировываться и отходить на отдельных направлениях. По его мнению, это свидетельствует о провале ожидаемой "весенней кампании".

В то же время он обратил внимание, что Россия продолжает демонстрировать военную активность из-за ракетных и дроновых ударов по украинским городам, в частности по Киеву и другим регионам. Такие атаки, по его оценке, преследуют не столько военную, сколько психологическую цель — создание напряжения среди населения и попытки повлиять на моральное состояние украинцев.

Эксперт подчеркнул, что интенсивность подобных обстрелов максимальна со стороны России в нынешних условиях, поскольку для накопления новых ресурсов и восстановления запасов ракетного вооружения Кремлю требуется время и значительные финансовые затраты.

Кроме того, военные аналитики отмечают, что ключевыми направлениями для российских войск остаются населенные пункты Донецкой области, в частности, Краматорск, Славянск и Константиновка, а также отдельные участки Запорожского фронта. Тем не менее, украинские силы обороны продолжают сдерживать противника и удерживают контроль над ситуацией на стратегически важных участках фронта.

"Комментарии" уже писали, что Россия продолжает активно увеличивать интенсивность воздушных атак по территории Украины, используя ударные беспилотники типа "Шахед" и регулярно совершенствуя подходы к их применению. Поэтому работа украинской противовоздушной обороны становится все сложнее. Об этом рассказал заместитель командующего Воздушными силами Павел "Лазар" Елизаров во время IV Международного саммита городов и регионов "Партнерство. Устойчивость. Готовность".