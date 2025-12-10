Вперше в рф: людину засудили за інтернет-пошук «Азов»

У Каменськ-Уральському суд вперше застосував нову російську статтю про "пошук екстремістських матеріалів" в інтернеті. 20-річного місцевого жителя оштрафували на 3 тисячі рублів лише за те, що він у Google ввів запит про "Азов", повідомляє "Медіазона". У протоколі зазначили точний час і місце, де хлопець робив пошук — прямо в автобусі дорогою на роботу. При цьому джерело отримання цих даних не розкрили.

В рф засудили людину за пошук «Азов»

У той же день молодого чоловіка затримали співробітники ФСБ, після чого отримали "зізнання" та доступ до його телефона. Адвокати стверджують, що силовики тиснули на підозрюваного, а колеги в лікарні, де він працював медбратом, почали цькувати його після обшуку — через що він змушений був звільнитися.

Це перший відомий випадок переслідування в РФ за сам факт пошуку інформації в інтернеті за новою статтею, що фактично робить будь-який запит у мережі потенційним приводом для кримінальних наслідків.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Аналітики DeepState розповіли про чергову спробу російських військових провести інформаційно-психологічну операцію на Донеччині. За їхніми даними, одному з окупантів дали завдання прорватися приблизно на 9 кілометрів у тил Сил оборони України, зняти відео з підняттям російського прапора та швидко відійти.

Підрозділ "восток" уже встиг використати цей запис, заявивши нібито про “контроль” та "зачистку" села Остапівське. Проте плани росіян миттєво провалилися: під час відступу окупант потрапив під удар українських FPV-дронів. Перший дрон був, за словами DeepState, "коронним", а другий — "похоронним" — після нього росіянин загинув.

