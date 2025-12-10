Вперше в рф: людину засудили за інтернет-пошук «Азов»

Рубрики
У Каменськ-Уральському суд вперше застосував нову російську статтю про "пошук екстремістських матеріалів" в інтернеті. 20-річного місцевого жителя оштрафували на 3 тисячі рублів лише за те, що він у Google ввів запит про "Азов", повідомляє "Медіазона". У протоколі зазначили точний час і місце, де хлопець робив пошук — прямо в автобусі дорогою на роботу. При цьому джерело отримання цих даних не розкрили.
В рф засудили людину за пошук «Азов»
У той же день молодого чоловіка затримали співробітники ФСБ, після чого отримали "зізнання" та доступ до його телефона. Адвокати стверджують, що силовики тиснули на підозрюваного, а колеги в лікарні, де він працював медбратом, почали цькувати його після обшуку — через що він змушений був звільнитися.
Це перший відомий випадок переслідування в РФ за сам факт пошуку інформації в інтернеті за новою статтею, що фактично робить будь-який запит у мережі потенційним приводом для кримінальних наслідків.