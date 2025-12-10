Впервые в России: человека осудили за интернет-поиск «Азов»

В Каменск-Уральском суд впервые применил новую российскую статью о поиске экстремистских материалов в интернете. 20-летнего местного жителя оштрафовали на 3 тысячи рублей только за то, что он в Google ввел запрос об "Азове", сообщает "Медиазона". В протоколе указали точное время и место, где парень производил поиск — прямо в автобусе по дороге на работу. При этом источник получения данных не был раскрыт.

В тот же день молодого человека задержали сотрудники ФСБ, после чего получили "признание" и доступ к его телефону. Адвокаты утверждают, что силовики давили на подозреваемого, а коллеги в больнице, где он работал медбратом, начали травить его после обыска — из-за чего он вынужден был уволиться.

Это первый известный случай преследования в РФ за сам факт поиска информации в интернете по новой статье, фактически делающий любой запрос в сети потенциальным поводом для уголовных последствий.

