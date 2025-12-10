logo

Главная Новости Общество Война с Россией Впервые в России: человека осудили за интернет-поиск «Азов»
commentss НОВОСТИ Все новости

Впервые в России: человека осудили за интернет-поиск «Азов»

В России впервые осудили человека только за то, что он ввел поисковый запрос в интернете, и это открывает опасный прецедент

10 декабря 2025, 17:38
Автор:
Ткачова Марія

В Каменск-Уральском суд впервые применил новую российскую статью о поиске экстремистских материалов в интернете. 20-летнего местного жителя оштрафовали на 3 тысячи рублей только за то, что он в Google ввел запрос об "Азове", сообщает "Медиазона". В протоколе указали точное время и место, где парень производил поиск — прямо в автобусе по дороге на работу. При этом источник получения данных не был раскрыт.

В тот же день молодого человека задержали сотрудники ФСБ, после чего получили "признание" и доступ к его телефону. Адвокаты утверждают, что силовики давили на подозреваемого, а коллеги в больнице, где он работал медбратом, начали травить его после обыска — из-за чего он вынужден был уволиться.

Это первый известный случай преследования в РФ за сам факт поиска информации в интернете по новой статье, фактически делающий любой запрос в сети потенциальным поводом для уголовных последствий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Аналитики DeepState рассказали об очередной попытке российских военных провести информационно-психологическую операцию в Донецкой области. По их данным, одному из окупантов дали задание прорваться примерно на 9 километров в тыл Сил обороны Украины, снять видео с поднятием российского флага и быстро отойти.
Подразделение "восток" уже успел использовать эту запись, заявив якобы о "контроле" и "зачистке" села Остаповское. Однако планы россиян мгновенно провалились: во время отступления оккупант попал под удар украинских FPV-дронов. Первый дрон был, по словам DeepState, "коронным", а второй — "похоронным" — после него россиянин погиб.



Источник: https://zona.media/news/2025/12/10/glukhikh
