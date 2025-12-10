Найкумедніша смерть солдата рф: що сталося, коли підняв прапор Росії

Аналітики DeepState розповіли про чергову спробу російських військових провести інформаційно-психологічну операцію на Донеччині. За їхніми даними, одному з окупантів дали завдання прорватися приблизно на 9 кілометрів у тил Сил оборони України, зняти відео з підняттям російського прапора та швидко відійти.

Втрати рф у війні проти України

Підрозділ "восток" уже встиг використати цей запис, заявивши нібито про “контроль” та "зачистку" села Остапівське. Проте плани росіян миттєво провалилися: під час відступу окупант потрапив під удар українських FPV-дронів. Перший дрон був, за словами DeepState, "коронним", а другий — "похоронним" — після нього росіянин загинув.

Аналітики іронізують, що подібних "флаговтикерів" варто відправляти до Ужгорода: хто зможе підняти там прапор — отримає "відпустку на тиждень".

DeepState наголошує, що попри російські заяви, оперативна ситуація на цьому напрямку залишається без змін. Команда продовжує моніторинг, аналізує відеоматеріали й відображає позиції сил максимально точно.

Локація інциденту — село Остапівське.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Народний депутат Олексій Гончаренко жорстко відреагував на заяву Володимира Зеленського про те, що він готовий проводити вибори навіть під час війни. У своєму дописі Гончаренко підкреслив, що подібні заяви виглядають недоречними на тлі масштабних викликів, з якими країна стикається щодня.

За словами депутата, президент "втрачає фокус" і не розуміє, які питання сьогодні є ключовими. Гончаренко наголосив, що перш ніж говорити про вибори, владі варто зосередитися на питаннях національної безпеки та дипломатії.

