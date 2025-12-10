Найкумедніша смерть солдата рф: що сталося, коли підняв прапор Росії

Рубрики
Аналітики DeepState розповіли про чергову спробу російських військових провести інформаційно-психологічну операцію на Донеччині. За їхніми даними, одному з окупантів дали завдання прорватися приблизно на 9 кілометрів у тил Сил оборони України, зняти відео з підняттям російського прапора та швидко відійти.
Втрати рф у війні проти України
Підрозділ "восток" уже встиг використати цей запис, заявивши нібито про “контроль” та "зачистку" села Остапівське. Проте плани росіян миттєво провалилися: під час відступу окупант потрапив під удар українських FPV-дронів. Перший дрон був, за словами DeepState, "коронним", а другий — "похоронним" — після нього росіянин загинув.
Аналітики іронізують, що подібних "флаговтикерів" варто відправляти до Ужгорода: хто зможе підняти там прапор — отримає "відпустку на тиждень".
DeepState наголошує, що попри російські заяви, оперативна ситуація на цьому напрямку залишається без змін. Команда продовжує моніторинг, аналізує відеоматеріали й відображає позиції сил максимально точно.
Локація інциденту — село Остапівське.