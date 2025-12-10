Аналитики DeepState рассказали об очередной попытке российских военных провести информационно-психологическую операцию в Донецкой области. По их данным, одному из окупантов дали задание прорваться примерно на 9 километров в тыл Сил обороны Украины, снять видео с поднятием российского флага и быстро отойти.

Потери России в войне против Украины

Подразделение "восток" уже успел использовать эту запись, заявив якобы о "контроле" и "зачистке" села Остаповское. Однако планы россиян мгновенно провалились: во время отступления оккупант попал под удар украинских FPV-дронов. Первый дрон был, по словам DeepState, "коронным", а второй – "похоронным" – после него россиянин погиб.

Аналитики иронизируют, что подобных "флаговтикеров" следует отправлять в Ужгород: кто сможет поднять там флаг — получит "отпуск на неделю".

DeepState отмечает, что, несмотря на российские заявления, оперативная ситуация в этом направлении остается без изменений. Команда продолжает мониторинг, анализирует видеоматериалы и отображает позиции сил максимально точно.

Локация инцидента – село Остаповское.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народный депутат Алексей Гончаренко жестко отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что он готов проводить выборы даже во время войны. В своем сообщении Гончаренко подчеркнул, что подобные заявления выглядят неуместными на фоне масштабных вызовов, с которыми страна сталкивается каждый день.

По словам депутата, президент "теряет фокус" и не понимает, какие вопросы сегодня являются ключевыми. Гончаренко подчеркнул, что прежде чем говорить о выборах, власти следует сосредоточиться на вопросах национальной безопасности и дипломатии.

