Вперше українські військові збили новітній дрон рф

Українські військові вперше знищили новітній розвідувальний безпілотник РФ “Князь Вещий Олег”. Це сталося на Слов’янському напрямку, де дрон неодноразово помічали останнім часом.

Російський дрон «Князь Вещий Олег»

Пізніше підтвердження про збиття надійшло від бійців 63-ї окремої механізованої бригади, які ліквідували ворожий апарат на території Лиманської громади.

“Називати свого дрона іменем праукраїнського правителя — це чергова спроба росії вкрасти нашу історію. Князь Олег був першим правителем Давньоруської держави з центром у Києві, коли на місці Москви ще жаби у болотах кумкали”, — зазначили військові.

