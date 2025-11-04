logo

Главная Новости Общество Война с Россией Впервые украинские военные сбили новейший дрон рф
commentss НОВОСТИ Все новости

Впервые украинские военные сбили новейший дрон рф

ВСУ впервые сбили новейший российский дрон "Князь Вещий Олег" в Донецкой области

4 ноября 2025, 14:35
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинские военные впервые уничтожили новейший разведывательный беспилотник РФ "Князь Вещий Олег". Это произошло на Славянском направлении, где дрон неоднократно замечали в последнее время.

Впервые украинские военные сбили новейший дрон рф

Российский дрон «Князь Вещий Олег»

Позже подтверждение об ущербе поступило от бойцов 63-й отдельной механизированной бригады, ликвидировавших вражеский аппарат на территории Лиманской общины.

"Называть своего дрона именем праукраинского правителя — это очередная попытка россии украсть нашу историю. Князь Олег был первым правителем Древнерусского государства с центром в Киеве, когда на месте Москвы еще лягушки в болотах квакали", — отметили военные.

Источник: https://t.me/Army_Corps_11/1105
