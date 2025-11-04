Впервые украинские военные сбили новейший дрон рф

Украинские военные впервые уничтожили новейший разведывательный беспилотник РФ "Князь Вещий Олег". Это произошло на Славянском направлении, где дрон неоднократно замечали в последнее время.

Российский дрон «Князь Вещий Олег»

Позже подтверждение об ущербе поступило от бойцов 63-й отдельной механизированной бригады, ликвидировавших вражеский аппарат на территории Лиманской общины.

"Называть своего дрона именем праукраинского правителя — это очередная попытка россии украсть нашу историю. Князь Олег был первым правителем Древнерусского государства с центром в Киеве, когда на месте Москвы еще лягушки в болотах квакали", — отметили военные.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во временно оккупированном Мариуполе россияне устроили мероприятия к так называемому "дню народного единства". В городе развешали пропагандистские баннеры, в школах провели концерты, а в библиотеках организовали выставки.

Псевдопредседатель оккупационной администрации Антон Кольцов вместе с бывшим руководителем Олегом Моргуном вручили награды работникам оккупационных структур и подконтрольных учреждений.





Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине стартуют два экспериментальных проекта, направленных на трудоустройство ветеранов, ветеранок и людей, потерявших работу, сообщает Государственная служба занятости.





Первый проект касается тех, кто лишился работы, но еще не получил статус безработного. Такие люди смогут получить доступ к государственным программам поддержки или профессионального обучения, чтобы вернуться к работе еще до официальной регистрации в статусе безработного. Как это работает: если в течение 60 дней после увольнения человек не найдет новую работу, Пенсионный фонд передает данные о нем в службу занятости. Далее специалисты связываются с этим человеком, предлагают обучение или новое место работы, и в дальнейшем сопровождают его к трудоустройству.

