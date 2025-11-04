Як у Маріуполі готують із дітей солдатів

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни влаштували заходи до так званого "дня народного єдінства". В місті розвішали пропагандистські банери, у школах провели концерти, а в бібліотеках організували виставки.

«День единства России» в Маріуполі

Псевдоголова окупаційної адміністрації Антон Кольцов разом із колишнім керівником Олегом Моргуном вручили нагороди працівникам окупаційних структур та підконтрольних установ.







Таким чином, окупанти намагаються нав’язати пропагандистські свята й інтегрувати захоплені території у культурний простір росії. Особливу увагу вони приділяють дітям — у школах провели "уроки о важном" про "єдінство народов росії", а учнів змусили відвідувати концерти з російськими прапорами та піснями.

Та справжнє "єдінство", яке росія принесла в Маріуполь, українці побачили ще у 2022 році, коли місто опинилося у повній блокаді. Тоді війська рф знищили 90% інфраструктури, а загинуло щонайменше 22 тисячі мирних жителів.

Саме там сталися одні з найжорстокіших воєнних злочинів росії, зокрема авіаудар по драмтеатру, де ховалися жінки та діти.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв повідомляв про те, що в Україні стартують два експериментальні проєкти, спрямовані на працевлаштування ветеранів, ветеранок та людей, які втратили роботу, повідомляє Державна служба зайнятості.

Перший проєкт стосується тих, хто втратив роботу, але ще не отримав статус безробітного. Такі люди зможуть отримати доступ до державних програм підтримки або професійного навчання, щоб повернутися до роботи ще до офіційної реєстрації у статусі безробітного. Як це працює: якщо протягом 60 днів після звільнення людина не знайде нову роботу, Пенсійний фонд передає дані про неї до служби зайнятості. Далі спеціалісти зв’язуються з цією людиною, пропонують навчання або нове місце роботи, і надалі супроводжують її до працевлаштування.

