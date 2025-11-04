Як у Маріуполі готують із дітей солдатів

Рубрики
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни влаштували заходи до так званого "дня народного єдінства". В місті розвішали пропагандистські банери, у школах провели концерти, а в бібліотеках організували виставки.
«День единства России» в Маріуполі
Псевдоголова окупаційної адміністрації Антон Кольцов разом із колишнім керівником Олегом Моргуном вручили нагороди працівникам окупаційних структур та підконтрольних установ.
Таким чином, окупанти намагаються нав’язати пропагандистські свята й інтегрувати захоплені території у культурний простір росії. Особливу увагу вони приділяють дітям — у школах провели "уроки о важном" про "єдінство народов росії", а учнів змусили відвідувати концерти з російськими прапорами та піснями.
Та справжнє "єдінство", яке росія принесла в Маріуполь, українці побачили ще у 2022 році, коли місто опинилося у повній блокаді. Тоді війська рф знищили 90% інфраструктури, а загинуло щонайменше 22 тисячі мирних жителів.
Саме там сталися одні з найжорстокіших воєнних злочинів росії, зокрема авіаудар по драмтеатру, де ховалися жінки та діти.