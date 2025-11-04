Как в Мариуполе готовят из детей солдат

Рубрики
Во временно оккупированном Мариуполе россияне устроили мероприятия к так называемому "дню народного единства". В городе развешали пропагандистские баннеры, в школах провели концерты, а в библиотеках организовали выставки.
«День единства России» в Мариуполе
Псевдопредседатель оккупационной администрации Антон Кольцов вместе с бывшим руководителем Олегом Моргуном вручили награды работникам оккупационных структур и подконтрольных учреждений.
Таким образом, оккупанты пытаются навязать пропагандистские праздники и интегрировать захваченные территории в культурное пространство России. Особое внимание они уделяют детям — в школах провели "уроки о важном" о "единстве народов России", а учащихся заставили посещать концерты с русскими флагами и песнями.
Но настоящее "единство", которое Россия принесла в Мариуполь, украинцы увидели еще в 2022 году, когда город оказался в полной блокаде. Тогда войска России уничтожили 90% инфраструктуры, а погибло не менее 22 тысяч мирных жителей.
Именно там произошли одни из самых жестоких военных преступлений России, в том числе авиаудар по драмтеатру, где прятались женщины и дети.