Вперше: топ-менеджер Росії фінансував ЗСУ

У РФ затримали директора з капітального будівництва компанії "Атомбудекспорт" Михайла Щербака. Його підозрюють у фінансуванні Збройних сил України. У самій корпорації підтвердили проведення слідчих дій, однак подробиць не розкрили.

Топ-менеджер «Росатома» фінансував ЗСУ

Відомо, що раніше Щербак працював у закритому місті Саров, а згодом обіймав посади, пов’язані з реалізацією великих інфраструктурних проєктів у сфері атомної енергетики. Після цього він відповідав за будівництво атомних електростанцій у складі "Атоменергопроєкту".

Також Щербак був залучений до міжнародних проєктів у Білорусі, Ірані, Туреччині та Індії, а окремо — до будівництва медичного центру в Абхазії.

Компанія "Атомбудекспорт" нині реалізує понад десять міжнародних проєктів у сфері атомної енергетики. Офіційних коментарів щодо суті обвинувачень проти затриманого наразі не оприлюднено.

