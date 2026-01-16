В РФ задержан директор по капитальному строительству компании "Атомстройэкспорт" Михаил Щербак. Он подозревается в финансировании Вооруженных сил Украины. В самой корпорации подтвердили проведение следственных действий, однако подробности не раскрыли.

Топ-менеджер «Росатома» финансировал ВСУ

Известно, что ранее Щербак работал в закрытом городе Саров, а затем занимал должности, связанные с реализацией крупных инфраструктурных проектов в сфере атомной энергетики. После этого он отвечал за строительство атомных электростанций в составе "Атомэнергопроекта".

Также Щербак был вовлечен в международные проекты в Беларуси, Иране, Турции и Индии, а отдельно — к строительству медицинского центра в Абхазии.

Компания "Атомбудэкспорт" в настоящее время реализует более десяти международных проектов в области атомной энергетики. Официальные комментарии по сути обвинений против задержанного пока не обнародованы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что начальник коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ полковник Владимир Полевый рассказал о текущей ситуации на Покровском направлении и объяснил разницу между десантно-штурмовыми и штурмовыми войсками.

По его словам, десантно-штурмовые войска — элитные подразделения, способные действовать автономно, проводить сложные операции и перерезать логистические маршруты противника. Вместо этого штурмовые войска используются преимущественно как резерв для стабилизации и восстановления обороны. На Покровском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Противник закрепился в Покровске и Мирнограде, активно использует подвальные помещения для размещения пилотов беспилотников и имеет преимущество. В то же время, по словам полковника, российские войска несут значительные потери.

