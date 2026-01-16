Впервые: топ-менеджер России финансировал ВСУ

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В РФ задержан директор по капитальному строительству компании "Атомстройэкспорт" Михаил Щербак. Он подозревается в финансировании Вооруженных сил Украины. В самой корпорации подтвердили проведение следственных действий, однако подробности не раскрыли.
Топ-менеджер «Росатома» финансировал ВСУ
Известно, что ранее Щербак работал в закрытом городе Саров, а затем занимал должности, связанные с реализацией крупных инфраструктурных проектов в сфере атомной энергетики. После этого он отвечал за строительство атомных электростанций в составе "Атомэнергопроекта".
Также Щербак был вовлечен в международные проекты в Беларуси, Иране, Турции и Индии, а отдельно — к строительству медицинского центра в Абхазии.
Компания "Атомбудэкспорт" в настоящее время реализует более десяти международных проектов в области атомной энергетики. Официальные комментарии по сути обвинений против задержанного пока не обнародованы.