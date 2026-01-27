Вперше: Росія атакувала трубопровід, яким сама заробляє мільйони в Європі

Російські війська вперше з початку повномасштабної війни атакували українську ділянку нафтопроводу "Дружба", який використовується для транзиту російської нафти до країн Європейського Союзу. Про це повідомляє профільне видання enkorr.

Російський удар по «Дружбі» в Україні

За наявною інформацією, удар було завдано по інфраструктурі нафтопроводу в місті Броди Львівської області. Внаслідок атаки виникла пожежа. Місцеву владу змусили звернутися до мешканців із проханням обмежити пересування вулицями через загрозу безпеці.

Як зазначає enkorr, раніше обстріли об’єктів нафтопроводу "Дружба" саме на території України не фіксувалися. Водночас по українській ділянці цього трубопроводу російська нафта й надалі транспортується до Угорщини та Словаччини, попри війну та санкційний тиск на росію.

Удар по "Дружбі" став знаковим, адже йдеться про критичну інфраструктуру, яка безпосередньо пов’язана з енергетичною безпекою держав ЄС. Атака фактично ставить під загрозу стабільність поставок нафти до країн Центральної Європи та демонструє готовність кремля застосовувати енергетику як інструмент військового і політичного тиску.

На цьому тлі особливо показовою виглядає позиція угорської влади. Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко реагував на удари по об’єктах "Дружби" на території росії, звертаючись зі скаргами до міжнародних партнерів, зокрема до президента США Дональда Трампа.

Наразі ж офіційної реакції Будапешта на атаку росії по українській ділянці трубопроводу, який забезпечує угорські інтереси, не пролунало.

