Один із найбільш радикальних російських пропагандистів Сергій Мардан публічно звинуватив мешканців Бєлгородської області у відсутності електропостачання та заявив, що держава не повинна перейматись їхніми проблемами.

Що кажуть про відключення світла в Білгороді

За його словами, жителі прикордонного регіону "самі винні" у своїх побутових труднощах, оскільки раніше виїхали з області, а тепер повернулися і "почали скаржитися". Мардан назвав їх зрадниками та заявив, що в умовах війни у росії є "значно важливіші завдання", ніж забезпечення населення електроенергією.

Пропагандист також порадив людям самостійно подбати про електропостачання — фактично закликав виробляти електроенергію власними силами і "не скавуліти".

Ці заяви пролунали на тлі регулярних відключень світла в Бєлгородській області через бойові дії та пошкодження інфраструктури. При цьому кількома днями раніше Мардан відкрито визнавав, що удари російської армії по енергетиці України мають на меті створення гуманітарної катастрофи та примусове вигнання мирного населення з українських міст.

Таким чином, пропагандист фактично демонструє подвійні стандарти: виправдовує енергетичний терор проти України, але водночас перекладає відповідальність за проблеми всередині росії на самих цивільних.

