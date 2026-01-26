Поранених добивали або замикали в бліндажах: що приховує 186 полк рф

Мати військовослужбовця армії РФ Андрія Іванова, 2002 року народження, позивний "Висота", заявила про ймовірні масові злочини в російському підрозділі, до якого був прикомандирований її син. Йдеться про 186-й мотострілецький полк контролю території (в/ч 78985).

Ставлення командування в армії рф до солдатів

За словами жінки, її син зник безвісти 17 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Садки Сумської області. Офіційне повідомлення про зникнення родина отримала лише 5 вересня — майже через три тижні після подій.

Мати стверджує, що того дня особовий склад підрозділу, незалежно від звань і посад, був кинутий у наступ "у чисте поле" без артилерійської, авіаційної чи будь-якої іншої підтримки. Унаслідок цього загинула велика кількість військовослужбовців.

За зібраною жінкою інформацією, бійців, які відмовлялися йти в штурм без прикриття, вбивали свої ж на місці. Тяжкопоранених, які не могли самостійно пересуватися, або добивали, або зачиняли в бліндажах і залишали без допомоги, води та їжі.

З моменту зникнення сина мати неодноразово зверталася до командування частини та різних відомств, однак у відповідь отримує лише формальні відписки без будь-якої конкретної інформації про долю Андрія Іванова.

