logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.13

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Поранених добивали або замикали в бліндажах: що приховує 186 полк рф
commentss НОВИНИ Всі новини

Поранених добивали або замикали в бліндажах: що приховує 186 полк рф

Мати зниклого безвісти російського військовослужбовця заявила про масові вбивства своїми ж бійців, яких змушували йти в штурм без прикриття

26 січня 2026, 21:08
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Мати військовослужбовця армії РФ Андрія Іванова, 2002 року народження, позивний "Висота", заявила про ймовірні масові злочини в російському підрозділі, до якого був прикомандирований її син. Йдеться про 186-й мотострілецький полк контролю території (в/ч 78985).

Поранених добивали або замикали в бліндажах: що приховує 186 полк рф

Ставлення командування в армії рф до солдатів

За словами жінки, її син зник безвісти 17 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Садки Сумської області. Офіційне повідомлення про зникнення родина отримала лише 5 вересня — майже через три тижні після подій.

Мати стверджує, що того дня особовий склад підрозділу, незалежно від звань і посад, був кинутий у наступ "у чисте поле" без артилерійської, авіаційної чи будь-якої іншої підтримки. Унаслідок цього загинула велика кількість військовослужбовців.

За зібраною жінкою інформацією, бійців, які відмовлялися йти в штурм без прикриття, вбивали свої ж на місці. Тяжкопоранених, які не могли самостійно пересуватися, або добивали, або зачиняли в бліндажах і залишали без допомоги, води та їжі.

З моменту зникнення сина мати неодноразово зверталася до командування частини та різних відомств, однак у відповідь отримує лише формальні відписки без будь-якої конкретної інформації про долю Андрія Іванова.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що колишній військовослужбовець армії РФ, який служив у розвідувальному підрозділі, розповів про реальні наслідки участі у війні. За його словами, з 36 бійців підрозділу в живих залишилися лише п’ятеро — рівень виживання склав близько 13%.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/ButusovPlus/26474
Теги:

Новини

Всі новини