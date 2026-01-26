Мать военнослужащего армии РФ Андрея Иванова, 2002 года рождения, позывной "Высота", заявила о возможных массовых преступлениях в российском подразделении, к которому был прикомандирован ее сын. Речь идет о 186-м мотострелковом полке контроля территории (в/ч 78985).

Отношение командования в армии рф к солдатам

По словам женщины, ее сын пропал без вести 17 августа 2025 во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Садки Сумской области. Официальное сообщение об исчезновении семья получила только 5 сентября почти через три недели после событий.

Мать утверждает, что в тот день личный состав подразделения, независимо от званий и должностей, был брошен в наступление "в чистое поле" без артиллерийской, авиационной или какой-либо другой поддержки. В результате погибло большое количество военнослужащих.

По собранной женщиной информации, бойцов, которые отказывались идти в штурм без прикрытия, убивали свои же на месте. Тяжелораненых, которые не могли самостоятельно передвигаться, либо добивали, либо закрывали в блиндажах и оставляли без помощи, воды и пищи.

С момента исчезновения сына мать неоднократно обращалась к командованию части и разных ведомств, однако в ответ получает только формальные отписки без какой-либо конкретной информации о судьбе Андрея Иванова.

