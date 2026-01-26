Один из самых радикальных российских пропагандистов Сергей Мардан публично обвинил жителей Белгородской области в отсутствии электроснабжения и заявил, что государство не должно заниматься их проблемами.

Что говорят про отключения света в Белграде

По его словам, жители приграничного региона "сами виноваты" в своих бытовых трудностях, поскольку раньше уехали из области, а теперь вернулись и "начали жаловаться". Мардан назвал их предателями и заявил, что в условиях войны у России есть "значительно более важные задачи", чем обеспечение населения электроэнергией.

Пропагандист также посоветовал людям самостоятельно позаботиться об электроснабжении — фактически призвал производить электроэнергию собственными силами и "не сковулить".

Эти заявления прозвучали на фоне регулярных отключений света в Белгородской области из-за боевых действий и повреждения инфраструктуры. При этом несколькими днями ранее Мардан открыто признавал, что удары российской армии по энергетике Украины преследуют цель создания гуманитарной катастрофы и принудительное изгнание мирного населения из украинских городов.

Таким образом, пропагандист фактически демонстрирует двойные стандарты: оправдывает энергетический террор против Украины, но в то же время переводит ответственность за проблемы внутри России на гражданских.

