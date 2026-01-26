logo

Война с Россией «Сами виноваты»: российский пропагандист России сорвался в прямом эфире
«Сами виноваты»: российский пропагандист России сорвался в прямом эфире

Российский пропагандист Сергей Мардан заявил, что жители Белгородской области сами виноваты в отключениях света и не заслуживают помощи государства

26 января 2026, 21:37
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Один из самых радикальных российских пропагандистов Сергей Мардан публично обвинил жителей Белгородской области в отсутствии электроснабжения и заявил, что государство не должно заниматься их проблемами.

«Сами виноваты»: российский пропагандист России сорвался в прямом эфире

Что говорят про отключения света в Белграде

По его словам, жители приграничного региона "сами виноваты" в своих бытовых трудностях, поскольку раньше уехали из области, а теперь вернулись и "начали жаловаться". Мардан назвал их предателями и заявил, что в условиях войны у России есть "значительно более важные задачи", чем обеспечение населения электроэнергией.

Пропагандист также посоветовал людям самостоятельно позаботиться об электроснабжении — фактически призвал производить электроэнергию собственными силами и "не сковулить".

Эти заявления прозвучали на фоне регулярных отключений света в Белгородской области из-за боевых действий и повреждения инфраструктуры. При этом несколькими днями ранее Мардан открыто признавал, что удары российской армии по энергетике Украины преследуют цель создания гуманитарной катастрофы и принудительное изгнание мирного населения из украинских городов.

Таким образом, пропагандист фактически демонстрирует двойные стандарты: оправдывает энергетический террор против Украины, но в то же время переводит ответственность за проблемы внутри России на гражданских.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что мать военнослужащего армии РФ Андрея Иванова, 2002 года рождения, позывной "Высота", заявила о вероятных массовых преступлениях в российском подразделении, к которому был прикомандирован ее сын. Речь идет о 186-м мотострелковом полке контроля территории (в/ч 78985).



Источник: https://t.me/ButusovPlus/26479
