Российские войска впервые с начала полномасштабной войны атаковали украинский участок нефтепровода "Дружба", который используется для транзита российской нефти в страны Европейского Союза. Об этом сообщает профильное издание enkorr.

Российский удар по «Дружбе» в Украине

По имеющейся информации, удар был нанесен по инфраструктуре нефтепровода в городе Броды Львовской области. В результате атаки возник пожар. Местные власти заставили обратиться к жителям с просьбой ограничить передвижение по улицам из-за угрозы безопасности.

Как отмечает enkorr, ранее обстрелы объектов нефтепровода Дружба именно на территории Украины не фиксировались. В то же время по украинскому участку этого трубопровода российская нефть и дальше транспортируется в Венгрию и Словакию, несмотря на войну и санкционное давление на россию.

Удар по Дружбе стал знаковым, ведь речь идет о критической инфраструктуре, которая напрямую связана с энергетической безопасностью государств ЕС. Атака фактически ставит под угрозу стабильность поставок нефти в страны Центральной Европы и демонстрирует готовность кремля применять энергетику как инструмент военного и политического давления.

На этом фоне особенно показательна позиция венгерских властей. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко реагировал на удары по объектам "Дружбы" на территории России, обращаясь с жалобами к международным партнерам, в том числе президенту США Дональду Трампу.

Пока же официальной реакции Будапешта на атаку россии по украинскому участку трубопровода, который обеспечивает венгерские интересы, не прозвучало.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что один из самых радикальных российских пропагандистов Сергей Мардан публично обвинил жителей Белгородской области в отсутствии электроснабжения и заявил, что государство не должно заниматься их проблемами.