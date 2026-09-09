Ворожий дрон прицільно вдарив по ТРЦ у Сумах: є загиблі та багато поранених (ОНОВЛЕНО)

У Сумах увечері 9 вересня російські війська завдали удару безпілотником по території торгово-розважального центру. Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей, ще 14, за попередніми даними міської влади, постраждали.

Удар по ТРЦ у Сумах

Про удар близько 20:11 повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. За його словами, російські військові здійснили прицільну атаку по території ТРЦ. На місці одразу розпочали роботу екстрені служби.

Після влучання виникла пожежа. Також пошкоджено будівлю торгового центру та автомобілі, припарковані поблизу. Спочатку влада повідомляла про одного загиблого, однак уже за кілька хвилин кількість жертв зросла до трьох.

"На жаль, наразі відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки БпЛА по території ТРЦ у Сумах", — повідомив Григоров.

Водночас виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар заявив про 14 постраждалих. За його словами, удар припав на один із торгових центрів у Зарічному районі міста.

Згодом стало відомо, що інформація про третього загиблого внаслідок російського удару по ТРЦ не підтвердилась. За даними ОВА нині відомо про двох загиблих – 21-річні хлопець та дівчина та 20 постраждалих.

На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники та комунальні служби ліквідовують наслідки атаки й пожежі. Влада наголошує, що інформація про кількість загиблих і поранених може змінюватися. Окремо мешканців Сум попередили про збереження загрози повторних ударів. Людей закликають не залишати укриттів до завершення небезпеки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про жорстокий удар РФ КАБами по Сумах: серед загиблих діти.