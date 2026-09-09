Вражеский дрон прицельно ударил по ТРЦ в Сумах: есть погибшие и много раненых (Обновлено)

В Сумах вечером 9 сентября российские войска нанесли удар беспилотником по территории торгово-развлекательного центра. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще 14, по предварительным данным городских властей, пострадали.

Удар по ТРЦ в Сумах

Об ударе около 20:11 сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров. По его словам, российские военные совершили прицельную атаку по территории ТРЦ. На месте сразу приступили к работе экстренные службы.

После попадания возник пожар. Также повреждено здание торгового центра и припаркованные поблизости автомобили. Сначала власти сообщали об одном погибшем, однако уже через несколько минут количество жертв возросло до трех.

"К сожалению, сейчас известно о трех погибших в результате вражеской атаки БпЛА по территории ТРЦ в Сумах", — сообщил Григоров.

В то же время исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь заявил о 14 пострадавших. По его словам, удар пришелся на один из торговых центров в Заречном районе города.

Впоследствии стало известно, что информация о третьем погибшем в результате российского удара по ТРЦ не подтвердилась. По данным ОВА, сейчас известно о двух погибших – 21-летних парень и девушка и 20 пострадавших.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели и коммунальные службы ликвидируют последствия атаки и пожара. Власти подчеркивают, что информация о количестве погибших и раненых может изменяться. Отдельно жителей Сум предупредили о сохранении угрозы повторных ударов. Людей призывают не покидать укрытий до завершения опасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о жестоком ударе РФ КАБами по Сумам: среди погибших дети.