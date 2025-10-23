Ворога буде "осліплено": розкрито вражаючу стратегію, яка знищить окупантів

Сили оборони України продовжують послідовно і методично завдавати ударів по об'єктах ворога в окупованому Криму, дотримуючись чіткої та ефективної стратегії. Першим етапом таких операцій є знищення систем радіолокації та засобів спостереження протиповітряної оборони (ППО), що фактично "осліплює" противника і унеможливлює ефективний захист від подальших атак. Після цього українські військові переходять до ударів по ключових стратегічних цілях, таких як нафтобази, що призводить до гострого дефіциту пального у ворога, суттєво послаблюючи його бойові можливості.

Фото: з відкритих джерел

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у прямому ефірі телемарафону розповів про логіку і послідовність цих ударів, зокрема навів приклад нафтобази у Гвардійському. Він пояснив, що засоби спостереження та радіолокації — це "очі" систем ППО, без яких пускові установки фактично втрачають свою функціональність. Тому їх знищення відкриває шлях для точкових ударів по інших важливих об’єктах противника.

Плетенчук підкреслив, що паливо є одним із найважливіших ресурсів у війні, і його дефіцит безпосередньо впливає на здатність окупантів вести бойові дії. Він зазначив, що нестача пального збільшує невдоволення серед російських військових, що додатково послаблює їхні позиції. "Навіть найсучасніший танк не зможе стріляти без достатньої кількості пального", — наголосив він.

Водночас речник ВМС визнав, що під час таких операцій не уникнути побічних втрат серед цивільного населення півострова, яке Україна вважає своїм. За його словами, це складний вибір, але підтримка України і ЗСУ для більшості місцевих залишається пріоритетом.

Портал "Коментарі" вже писав, що анонсована зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті, здається, остаточно відкладається. Водночас ця ситуація — частина хитрої гри Кремля, де Путін веде Трампа за носа. Про це розповів дипломат Роман Безсмертний в інтерв’ю для OBOZ.ua.