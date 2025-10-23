Путін затіяв небезпечну гру з Трампом: стало відомо про серйозну загрозу для України

Анонсована зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті, здається, остаточно відкладається. Водночас ця ситуація — частина хитрої гри Кремля, де Путін веде Трампа за носа. Про це розповів дипломат Роман Безсмертний в інтерв’ю для OBOZ.ua.

Фото: скріншот

Безсмертний охарактеризував події навколо саміту як хаотичні, жартуючи про "капризних вашингтонських пані", але під цим хаосом приховується продумана стратегія.

За словами дипломата, нещодавній дзвінок Путіна Трампу був спрямований на зрив зустрічі американського президента з Володимиром Зеленським, проте ця спроба виявилася невдалою.

Безсмертний підкреслив, що зустріч Зеленського з Трампом пройшла ефективно: з 25 обговорених питань 22 рухаються вперед, включно з підписанням угоди про постачання Україні 25 систем Patriot.

Він також розкритикував присутність на перемовинах Віткоффа, близького друга Трампа, якого назвав "повністю некомпетентним у міжнародній політиці".

Найцікавіше, на думку експерта, — це те, як Путін маніпулює Трампом, зокрема обіцяючи гроші, зокрема $67 млрд на тунель під Беринговою протокою, що дуже зацікавило американського лідера.

Путін також чекає, коли Трамп виголосить тези про "першопричини конфлікту" чи "законні інтереси Росії", що означатиме не лише капітуляцію України, а й відкат всієї безпекової системи, створеної після розпаду СРСР, та повернення контролю Росії над Центральною Європою.

За словами Безсмертного, зрив саміту в Будапешті був організований росіянами через фейкові повідомлення про підготовку "замаху" з боку британської розвідки — це сигнал Німеччині для перенесення зустрічі в інше місце, можливо, в ОАЕ.

