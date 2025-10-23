logo

Путин затеял опасную игру с Трампом: стало известно о серьезной угрозе для Украины
НОВОСТИ

Путин затеял опасную игру с Трампом: стало известно о серьезной угрозе для Украины

Эксперт считает, что Путин подталкивает Трампа к разговорам о «первопричинах», но действительно хочет вернуть НАТО к состоянию в 1991 году, а срыв саммита в Будапеште — это тактический ход Кремля.

23 октября 2025, 11:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Анонсированная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште, похоже, окончательно откладывается. В то же время, эта ситуация — часть хитрой игры Кремля, где Путин ведет Трампа за нос. Об этом рассказал дипломат Роман Бессмертный в интервью OBOZ.ua.

Путин затеял опасную игру с Трампом: стало известно о серьезной угрозе для Украины

Фото: скриншот

Бессмертный охарактеризовал события вокруг саммита как хаотические, шутя о "капризных вашингтонских дамах", но под этим хаосом скрывается продуманная стратегия.

По словам дипломата, недавний звонок Путина Трампа был направлен на срыв встречи американского президента с Владимиром Зеленским, однако эта попытка оказалась неудачной.

Бессмертный подчеркнул, что встреча Зеленского с Трампом прошла эффективно: по 25 обсужденным вопросам 22 двигаются вперед, включая подписание соглашения о поставках Украине 25 систем Patriot.

Он также подверг критике присутствие на переговорах Виткоффа, близкого друга Трампа, которого назвал "полностью некомпетентным в международной политике".

Самое интересное, по мнению эксперта, — это то, как Путин манипулирует Трампом, в частности, обещая деньги, в том числе $67 млрд на тоннель под Беринговым проливом, что очень заинтересовало американского лидера.

Путин также ожидает, когда Трамп произнесет тезисы о "первопричинах конфликта" или "законных интересах России", что будет означать не только капитуляцию Украины, но и откат всей системы безопасности, созданной после распада СССР, и возвращение контроля России над Центральной Европой.

По словам Бессмертного, срыв саммита в Будапеште был организован россиянами из-за фейковых сообщений о подготовке "покушения" со стороны британской разведки — это сигнал Германии для переноса встречи в другое место, возможно, в ОАЭ.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на мощь своей армии, развитый флот и авиацию США отстают в развитии беспилотных авиационных систем — технологии, которая все больше определяет успех на современном поле боя. Как отмечает Forbes со ссылкой на западных экспертов, в войне дронов Америка не может позволить себе проиграть, а украинский опыт становится для Вашингтона важным ориентиром.



