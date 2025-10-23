Враг будет "ослеплен": раскрыта впечатляющая стратегия, которая уничтожит оккупантов

Силы обороны Украины продолжают последовательно и методично наносить удары по объектам врага в оккупированном Крыму, соблюдая четкую и эффективную стратегию. Первым этапом таких операций является уничтожение радиолокационных систем и средств наблюдения противовоздушной обороны (ПВО), что фактически "ослепляет" противника и делает невозможным эффективную защиту от дальнейших атак. После этого украинские военные переходят к ударам по ключевым стратегическим целям, таким как нефтебазы, что приводит к острому дефициту горючего у врага, существенно ослабляя его боевые возможности.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в прямом эфире телемарафона рассказал о логике и последовательности этих ударов, в частности, привел пример нефтебазы в Гвардейском. Он пояснил, что средства наблюдения и радиолокации – это "глаза" систем ПВО, без которых пусковые установки фактически теряют свою функциональность. Поэтому их уничтожение открывает путь для точечных ударов по другим важным объектам противника.

Плетенчук подчеркнул, что топливо является одним из важнейших ресурсов в войне, и его дефицит оказывает непосредственное влияние на способность оккупантов вести боевые действия. Он отметил, что нехватка горючего увеличивает недовольство среди российских военных, что дополнительно ослабляет их позиции. "Даже самый современный танк не сможет стрелять без достаточного количества горючего", — подчеркнул он.

В то же время представитель ВМС признал, что во время таких операций не избежать побочных потерь среди гражданского населения полуострова, которое Украина считает своим. По его словам, это сложный выбор, но поддержка Украины и ВСУ для большинства местных остается приоритетом.

