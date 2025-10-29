Ворог продовжує інфільтрацію в місто Покровськ, поступово поглинаючи його своєю кількістю особового складу. Про це заявили аналітики проєкту DeepState.

Ворог здійняв прапор у Покровську та перекрив трасу на Павлоград (ФОТО)

Там зазначають, що історія проникнення росіян в Покровськ почалася з липня, де противник здійснив масштабну диверсійну операцію. З того моменту був пошук розірваних місць оборони, постійний тиск піхотою і систематична робота ворожих пілотів по позиціях та логістиці українських бійців.

"З часом слабке місце було знайдене — Звірове, Шевченко та район вздовж залізниці від Котлиного до самого Покровська. Весь цей час противник використовував і продовжує використовувати можливість слабких оборонних порядків СОУ в південній частині міста, розуміє кількісну перевагу піхоти та нестачу нашої. Також певний час допомогою для кац*пів була брехня від деяких командирів бригад, які тримають оборону на півдні Покровська", – зазначають у DeepState .

Там наголошують, що противник зміг затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців і продовжує просочуватися в глибину населеного пункту і розширювати свою диверсійно-розвідувальну діяльність.

"Чому саме таке визначення дій — часто вони влаштовують засідки на будь-які переміщення, мінують дороги, вступають в бої з тиловими розрахунками (РЕР, РЕБ, пілоти, арта, міномети тощо), шукають для себе маршрути просочування та змальовують картину обстановки в самому місті. На південних околицях Покровська вже змогли зайти та облаштуватися ворожі пілоти. Найгірше з усього — ворог зміг зламати логістику в напрямку Мирнограда та всієї агломерації міста. Окрім засідок піхоти, активно працюють ворожі дрони, які моніторять та здійснюють ураження по переміщеннях на позиції, провізії тощо. Активність ворожих пілотів значно зросла, коли в місто почала просочуватися піхота, а дронщики ворога допомагають знищувати нашу логістику, щоб дати можливість потроху поглинати місто", – підкреслюють аналітики.

Повідомляється, що наразі "важливо зосередитися не просто на зачистці, щоб публікувати відео для публіки, а на серйозній роботі запобіганню окупації величезного міста, який мав би слугувати фортецею і великою перешкодою для ворога".

"Критично необхідно заблокувати шляхи просочення ворога, які нібито утримуються і провести зачистку повноцінної бригадою, а не малими групами спецпризначенців, які, на жаль, нічого не зроблять самі і подібний приклад ми вже маємо в іншому місті. Ситуація в Покровську на межі критичної і продовжує погіршуватися до того моменту, що виправити все може бути вже пізно", – додають у DeepState .

Також у мережі публікують кадри, як росіяни здійняли свій триколор на стелі Покровськ. Зазначається, що ця стела знаходиться на виїзді в сторону Павлограда Дніпропетровської області, а траса Покровськ-Павлоград контролюється ворогом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Олександрівському напрямку Дніпропетровської області ситуація набирає серйозних обертів – противник почав активно охоплювати Вишневе, як і прогнозувалось. Про це повідомив військовослужбовець Сил оборони України з позивним "Мучной".