Недилько Ксения
Ворог продовжує інфільтрацію в місто Покровськ, поступово поглинаючи його своєю кількістю особового складу. Про це заявили аналітики проєкту DeepState.
Ворог здійняв прапор у Покровську та перекрив трасу на Павлоград (ФОТО)
Там зазначають, що історія проникнення росіян в Покровськ почалася з липня, де противник здійснив масштабну диверсійну операцію. З того моменту був пошук розірваних місць оборони, постійний тиск піхотою і систематична робота ворожих пілотів по позиціях та логістиці українських бійців.
Там наголошують, що противник зміг затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців і продовжує просочуватися в глибину населеного пункту і розширювати свою диверсійно-розвідувальну діяльність.
"Чому саме таке визначення дій — часто вони влаштовують засідки на будь-які переміщення, мінують дороги, вступають в бої з тиловими розрахунками (РЕР, РЕБ, пілоти, арта, міномети тощо), шукають для себе маршрути просочування та змальовують картину обстановки в самому місті. На південних околицях Покровська вже змогли зайти та облаштуватися ворожі пілоти.
Найгірше з усього — ворог зміг зламати логістику в напрямку Мирнограда та всієї агломерації міста. Окрім засідок піхоти, активно працюють ворожі дрони, які моніторять та здійснюють ураження по переміщеннях на позиції, провізії тощо. Активність ворожих пілотів значно зросла, коли в місто почала просочуватися піхота, а дронщики ворога допомагають знищувати нашу логістику, щоб дати можливість потроху поглинати місто", – підкреслюють аналітики.
Повідомляється, що наразі "важливо зосередитися не просто на зачистці, щоб публікувати відео для публіки, а на серйозній роботі запобіганню окупації величезного міста, який мав би слугувати фортецею і великою перешкодою для ворога".
Також у мережі публікують кадри, як росіяни здійняли свій триколор на стелі Покровськ. Зазначається, що ця стела знаходиться на виїзді в сторону Павлограда Дніпропетровської області, а траса Покровськ-Павлоград контролюється ворогом.
