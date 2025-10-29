На Олександрівському напрямку Дніпропетровської області ситуація набирає серйозних обертів – противник почав активно охоплювати Вишневе, як і прогнозувалось. Про це повідомив військовослужбовець Сил оборони України з позивним "Мучной".

Окупанти активно просуваються на Дніпропетровщині: ситуація серйозна

За його словами, основний натиск йде з півдня, де ворог підтягує сили у бік ферм, а зі східного боку вже точаться щільні бої.

"Тактика рус*ків зрозуміла, вони спробують взяти н.п у кліщі, затиснувши наші позиції між двома напрямками. Є ризик, що ворог спробує обійти з тилу через район Кирпичного. Це потенційна прогалина, якою вони можуть скористатися для проникнення між нашими опорниками. Тому нашим бійцям важливо жорстко перекрити ці проходи й не дати ворогу розвернутися вглиб оборони", – наголошує військовий.

Він зазначає, що у районі Єгорівки фіксується просування ворога в напрямку західної частини села, а також на південний захід вони пробують прорізати лінію. Паралельно тривали удари ФАБами по Данилівці, очевидно, щоб збити наші резерви й ускладнити підтягування підкріплень.

" На північно - східному фланзі ситуація теж напружена, ймовірно, противник зайняв опорник перед Новоолександрівкою. Їхня мета: розширити фланги й створити загрозу нашому рубежу. Нашим бійцям наполегливо: тримати під контролем посадки, не дати ворогу розвинути успіх і вибити його звідти, поки він не зміг закріпитися! " – наголошує військовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук в інтерв’ю проєкту "Межа" заявив, що з такими темпами просування Росії на території України, сьогодні окупантами легше "взяти" Польщу, ніж захопити Донецьку область.

Він зазначив, що майже за чотири роки росіянам не вдалося взяти Краматорськ, Костянтинівку, Слов’янськ, Покровськ та інші великі міста Донеччини, і зараз бої тривають.

"З усією повагою до Польщі <…> З усією повагою, і до того, що вони, на відміну від інших європейських держав, намагаються тероборону розвивати і оборонну галузь, Польщу сьогодні і Росії буде легше взяти, ніж Донецьку область. Це правда. Тому поляки мали би, наприклад, зі свого боку розуміти це, оцінювати тверезо і включатись максимально в процес допомоги", – заявив Кухарчук.