

















Заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук в інтерв’ю проєкту "Межа" заявив, що з такими темпами просування Росії на території України, сьогодні окупантами легше "взяти" Польщу, ніж захопити Донецьку область.

«Польщу сьогодні Росії легше взяти, ніж Донецьку область» – Кухарчук

Він зазначив, що майже за чотири роки росіянам не вдалося взяти Краматорськ, Костянтинівку, Слов’янськ, Покровськ та інші великі міста Донеччини, і зараз бої тривають.

"З усією повагою до Польщі, з усією любові моєї до Польщі, тому що в нас спільне минуле, і Річ Посполита, це ж в тому числі українська держава, не тільки польська, просто нам викорінили цю всю історію, як і велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. З усією повагою, і до того, що вони, на відміну від інших європейських держав, намагаються тероборону розвивати і оборонну галузь, Польщу сьогодні і Росії буде легше взяти, ніж Донецьку область. Це правда. Тому поляки мали би, наприклад, зі свого боку розуміти це, оцінювати тверезо і включатись максимально в процес допомоги", – заявив Кухарчук.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що прес-бюро Служби зовнішньої розвідки РФ повідомляє, що, за інформацією, що надходить до СЗР, президент Франції Емманюель Макрон наказав генштабу французьких збройних сил підготувати до розгортання в Україні на допомогу "київському режиму" військовий контингент чисельністю до двох тисяч солдатів і офіцерів.

"Кістяк формування становитимуть штурмовики Французького іноземного легіону, переважно з країн Латинської Америки. Наразі легіонери вже розміщені у прикордонних з Україною районах Польщі та інтенсивно проходять бойове злагодження, отримують озброєння та військову техніку. Вже найближчим часом планується їхнє перекидання в центральні області України", – заявляють у СЗР РФ.