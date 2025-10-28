

















Заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук в интервью проекту "Межа" заявил , что с такими темпами продвижения России на территории Украины сегодня оккупантам легче "взять" Польшу, чем захватить Донецкую область.

Он отметил, что почти за четыре года россиянам не удалось взять Краматорск, Константиновку, Славянск, Покровск и другие крупные города Донетчины, и сейчас бои продолжаются.

"Со всем уважением к Польше, со всей любовью моей к Польше, потому что у нас общее прошлое, и Речь Посполитая, это же в том числе украинское государство, не только польское, просто нам искоренили эту всю историю, как и великое княжество Литовское, Русское и Жемайтийское. Со всем уважением и к тому, что они, в отличие от других европейских государств, пытаются терроборону развивать и оборонную отрасль, Польшу сегодня и России будет легче взять, чем Донецкую область. Это правда. Поэтому поляки должны, например, со своей стороны понимать это, оценивать трезво и включаться максимально в процесс помощи", – заявил Кухарчук.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщает, что, по информации, поступающей в СВР, президент Франции Эмманюэль Макрон приказал генштабу французских вооруженных сил подготовить к развертыванию в Украине в помощь "киевскому режиму" военный контингент численностью до двух тысяч.

"Скелет формирования будут составлять штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки. В настоящее время легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое согласование, получают вооружение и военную технику. Уже в ближайшее время планируется их перебрасывание в центральные области Украины", – заявляют в СВР РФ.