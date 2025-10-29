На Александровском направлении Днепропетровской области ситуация набирает серьезные обороты – противник начал активно охватывать Вишневое, как и прогнозировалось. Об этом сообщил военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

Оккупанты активно продвигаются на Днепропетровщине: ситуация серьезная

По его словам, основной напор идет с юга, где враг подтягивает силы в сторону ферм, а с восточной стороны уже идут плотные бои.

"Тактика рус*ков понятна, они попытаются взять н.п в клещи, зажав наши позиции между двумя направлениями. Есть риск, что враг попытается обойти с тыла через район Кирпичного. Это потенциальный пробел, которым они могут воспользоваться для проникновения между нашими опорниками. Поэтому нашим бойцам важно жестко перекрыть эти проходы и не дать врагу развернуться вглубь обороны ", – отмечает военный.

Он отмечает, что в районе Егоровки фиксируется продвижение врага в направлении западной части села, а также юго-западнее они пытаются прорезать линию. Параллельно шли удары ФАБами по Даниловке, очевидно, чтобы сбить наши резервы и усложнить подтягивание подкреплений.

" На северо – восточном фланге ситуация тоже напряженная, вероятно, противник занял опорник перед Новоалександровкой. Их цель: расширить фланги и создать угрозу нашему рубежу. Нашим бойцам упорно: держать под контролем посадки, не дать врагу развить успех и выбить его оттуда, пока он не смог закрепиться! " – отмечает военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук в интервью проекту "Граница" заявил, что с такими темпами продвижения России на территории Украины, сегодня оккупантами легче "взять" Польшу, чем захватить Донецкую область.

Он отметил, что почти за четыре года россиянам не удалось взять Краматорск, Константиновку, Славянск, Покровск и другие крупные города Донбасса, и сейчас бои продолжаются.

"Со всем уважением к Польше <…> Со всем уважением, и к тому, что они, в отличие от других европейских государств, пытаются тероборону развивать и оборонную отрасль, Польшу сегодня и России будет легче взять, чем Донецкую область. Это правда. Поэтому поляки должны, например, со своей стороны понимать это, оценивать трезво и включаться максимально в процесс помощи", – заявил Кухарчук.