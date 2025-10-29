Враг продолжает инфильтрацию в город Покровск, постепенно поглощая его своим количеством личного состава. Об этом заявили аналитики проекта DeepState.

Враг поднял флаг в Покровске и перекрыл трассу на Павлоград (ФОТО)

Там отмечают, что история проникновения россиян в Покровск началась с июля, где противник совершил масштабную диверсионную операцию. С этого момента был поиск разорванных мест обороны, постоянное давление пехотой и систематическая работа вражеских пилотов по позициям и логистике украинских бойцов.

"Со временем слабое место было найдено — Зверево, Шевченко и район вдоль железной дороги от Котлиного до самого Покровска. Все это время противник использовал и продолжает использовать возможность слабых оборонительных порядков СОУ в южной части города, понимает количественное превосходство пехоты и нехватку нашей. Также некоторое время помощью для кац*пов была ложь некоторых командиров бригад, которые держат оборону на юге Покровска", – отмечают в DeepState .

Там подчеркивают, что противник смог затащить в город уже не одну сотню пехотинцев и продолжает просачиваться в глубину населенного пункта и расширять свою диверсионно-разведывательную деятельность.

"Почему именно такое определение действий — часто они устраивают засады на любые перемещения, минуют дороги, вступают в бои с тыловыми расчетами (РЭР, РЭБ, пилоты, арта, минометы и т.д.), ищут для себя маршруты пропитки и рисуют картину обстановки в самом городе. В южных окрестностях Покровска уже смогли зайти и обустроиться вражеские пилоты. Хуже всего — враг смог сломать логистику в направлении Мирнограда и всей агломерации города. Кроме засад пехоты, активно работают вражеские дроны, которые мониторят и производят поражения по перемещениям на позиции, провизии и т.д. Активность вражеских пилотов значительно возросла, когда в город начала просачиваться пехота, а дронщики врага помогают уничтожать нашу логистику, чтобы дать понемногу поглощать город", – подчеркивают аналитики.

Сообщается, что сейчас "важно сосредоточиться не просто на зачистке, чтобы публиковать видео для публики, а на серьезной работе предотвращения оккупации огромного города, который должен служить крепостью и большим препятствием для врага".

"Критически необходимо заблокировать пути пропитки врага, якобы удерживаемые и провести зачистку полноценной бригадой, а не малыми группами спецназовцев, которые, к сожалению, ничего не сделают сами и подобный пример мы уже имеем в другом городе. Ситуация в Покровске на грани критической и продолжает усугубляться к тому моменту, что исправить все может быть уже поздно", – добавляют в DeepState .

Также в сети публикуют кадры, как россияне подняли свой триколор на стеле Покровска. Отмечается, что данная стела находится на выезде в сторону Павлограда Днепропетровской области, а трасса Покровск-Павлоград контролируется врагом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Александровском направлении Днепропетровской области ситуация набирает серьезные обороты – противник начал активно охватывать Вишневое, как и прогнозировалось. Об этом сообщил военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Мучной".