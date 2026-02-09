Ворог збирає літаки: Росія знову готує новий удару по Україні

Російська армія найближчим часом може здійснити ще одну масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Про це вранці 8 лютого повідомив моніторинговий канал ЄРадар.

Стратегічний бомбардувальник ту-95 (фото з відкритих джерел)

Зазначається, що в межах підготовки до удару Росія передислокувала чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Дягілево" на аеродром "Енгельс". Літаки планують спорядити крилатими ракетами.

Ще два Ту-95МС залишаються спорядженими на аеродромі "Оленя".

За даними ЄРадару, це останні борти стратегічної авіації РФ, які наразі перебувають поблизу України. Моніторинговий канал припускає, що після наступного удару ці літаки можуть бути передислоковані на Далекий Схід для переходу в режим накопичення ракет.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Росія готується до нового масштабного наступу проти України влітку 2026 року, зосереджуючи зусилля одразу на кількох напрямках. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), який аналізує динаміку бойових дій та пересування російських резервів.

Аналітики ISW зазначають, що Кремль робить ставку на силовий сценарій завершення війни, попри дипломатичні заяви. За оцінкою ISW, основні наступальні дії РФ можуть бути розгорнуті на півдні України та на Донбасі. Для цього Росія планує задіяти стратегічні резерви, формування яких триває ще з минулого року.

Однак, у звіті Інститут вивчення війни наголошується, що сама підготовка до наступу не означає гарантованого успіху. Російська армія продовжує зазнавати значних втрат, а проблеми з поповненням особового складу суттєво обмежують її спроможність вести тривалі та інтенсивні операції. ISW вказує, що наявних резервів може бути недостатньо для досягнення амбітних військових цілей, які декларує Москва.

