logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Ворог збирає літаки: Росія знову готує новий удару по Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Ворог збирає літаки: Росія знову готує новий удару по Україні

Росія перекинула Ту-95 на аеродром "Енгельс".

9 лютого 2026, 22:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російська армія найближчим часом може здійснити ще одну масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Про це вранці 8 лютого повідомив моніторинговий канал ЄРадар.

Ворог збирає літаки: Росія знову готує новий удару по Україні

Стратегічний бомбардувальник ту-95 (фото з відкритих джерел)

Зазначається, що в межах підготовки до удару Росія передислокувала чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Дягілево" на аеродром "Енгельс". Літаки планують спорядити крилатими ракетами.

Ще два Ту-95МС залишаються спорядженими на аеродромі "Оленя".

За даними ЄРадару, це останні борти стратегічної авіації РФ, які наразі перебувають поблизу України. Моніторинговий канал припускає, що після наступного удару ці літаки можуть бути передислоковані на Далекий Схід для переходу в режим накопичення ракет.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Росія готується до нового масштабного наступу проти України влітку 2026 року, зосереджуючи зусилля одразу на кількох напрямках. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), який аналізує динаміку бойових дій та пересування російських резервів.

 Аналітики ISW зазначають, що Кремль робить ставку на силовий сценарій завершення війни, попри дипломатичні заяви. За оцінкою ISW, основні наступальні дії РФ можуть бути розгорнуті на півдні України та на Донбасі. Для цього Росія планує задіяти стратегічні резерви, формування яких триває ще з минулого року. 

Однак, у звіті Інститут вивчення війни наголошується, що сама підготовка до наступу не означає гарантованого успіху. Російська армія продовжує зазнавати значних втрат, а проблеми з поповненням особового складу суттєво обмежують її спроможність вести тривалі та інтенсивні операції. ISW вказує, що наявних резервів може бути недостатньо для досягнення амбітних військових цілей, які декларує Москва.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/eRadarrua/81632
Теги:

Новини

Всі новини