Враг собирает самолеты: Россия снова готовит новый удар по Украине
Враг собирает самолеты: Россия снова готовит новый удар по Украине

Россия опрокинула Ту-95 на аэродром "Энгельс".

9 февраля 2026, 22:23
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская армия в ближайшее время может осуществить еще одну массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Об этом утром 8 февраля сообщил мониторинговый канал ЕРадар.

Враг собирает самолеты: Россия снова готовит новый удар по Украине

Стратегический бомбардировщик ту-95 (фото из открытых источников)

Отмечается, что в рамках подготовки к удару Россия передислоцировала четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС с аэродрома "Дягилево" на аэродром "Энгельс". Самолеты планируют снарядить крылатыми ракетами.

Еще два Ту-95МС остаются снаряженными на аэродроме "Оленя".

По данным ЕРадару, это последние борта стратегической авиации РФ, которые находятся вблизи Украины. Мониторинговый канал предполагает, что после следующего удара эти самолеты могут быть передислоцированы на Дальний Восток для перехода в режим накопления ракет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия готовится к новому масштабному наступлению против Украины летом 2026 года, сосредотачивая усилия на нескольких направлениях. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW), анализирующем динамику боевых действий и передвижение российских резервов.

Аналитики ISW отмечают, что Кремль делает ставку на силовой сценарий завершения войны, несмотря на дипломатические заявления. По оценке ISW, основные наступательные действия РФ могут быть развернуты на юге Украины и Донбассе. Для этого Россия планирует задействовать стратегические резервы, формирование которых продолжается еще в прошлом году.

Однако в отчете Институт изучения войны отмечается, что сама подготовка к наступлению не означает гарантированного успеха. Российская армия продолжает нести значительные потери, а проблемы с пополнением личного состава существенно ограничивают ее способность вести длительные и интенсивные операции. ISW указывает, что имеющихся резервов может быть недостаточно для достижения амбициозных военных целей, декларируемых Москваю.



Источник: https://t.me/eRadarrua/81632
