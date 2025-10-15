На Покровському напрямку ворог зараз тримає під вогневим контролем всі під’їзди та внутрішні дороги Покровської агломерації — фактично закрив місто у вогневе кільце. Про це повідомляє військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

«Ворог закрив місто у вогневе кільце»: в якому місті неможливо пересуватися

"В’їхати чи виїхати стало критично важко: будь-яка спроба маневру супроводжується втратою техніки або людей. Я б це назвав – вогневий кордон, який примушує рухатися лише під прикриттям або уздовж вузьких коридорів.

У західній частині міста, противник взяв під контроль певну кількість укріплень. Там вже розгортаються їхні вогневі точки, які закривають підходи й створюють загрозу як для нашого тилу, так і для евакуації. Якщо вони закріпляться остаточно – це означатиме постійні обстріли логістичних маршрутів і високий ризик оточити наш гарнізон!" – зазначає військовий.

За його словами, на південному фланзі наші підрозділи працюють жорстко, загалом відпрацьовують окупантів у дачних масивах і вибивають південніше від Чунишини.

"Зараз тут головне, не дати супротивнику швидко просуватися і створити коридор для охоплення міста. Бійці діють із завданням так би мовити підпиляти темп ворога, зробити прорив дорогим і повільним.

По ворогу регулярно наносяться удари FPV-дронами та скидами з Вампірів – це накопичує їм втрати і ускладнює вільний рух піхоти, але повністю вирішити проблему без додаткових заходів не можуть, їх потрібно інтегрувати з артилерійською корекцією й вогневими ударами по вогневих точках противника.

Я вважаю, що зараз треба не допустити охоплення міста з південного сходу й не дозволити закріпитися ворогу на північному заході в районі "Цитаделі" промзони. Якщо вони закриють контроль над цим вузлом – ми отримаємо критичну логістичну та оперативну проблему: відрізані підходи, зростання втрат, підвищена ймовірність оперативного оточення", – наголошує військовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в останній тиждень противник наростив активність, в тому числі і наступальні дії по більшій частині ЛБЗ від Покровська до Костянтинівки.