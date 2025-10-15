В останній тиждень противник наростив активність, в тому числі і наступальні дії по більшій частині ЛБЗ від Покровська до Костянтинівки. Про це повідомляє військовий Сил оборони України з позивним "Алекс".

Росіяни наростили активність: ведуть посилені штурми та намагаються захопити міста

"Де не йдуть механізовані штурми, там намагаються просочуватися штурмові групи або лінійна піхота, яку свої ж штовхають в спину, щоб вони повзли куди-небудь аби тільки вперед.

Ось вам і наступ на Донбасі, ось вам і перетягнуті підрозділи та накопичені резерви, але щось зараз про це не трублять і не кричать. До речі, одна з небагатьох спроб дійсно прорватися на оперативний простір, а не просто влаштувати локальний прорив купою броні, тут задум набагато масштабніший… був.

Відзначу, що більшість їх планів пішла по п..зді і вже нам вийшло нормально так попсувати боєздатність їх підрозділів.

Від амбіцій захопити швидко весь Донбас не залишилось нічого", – наголошує військовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка України Мар’яна Безугла написала дуже неоднозначний пост, де закликає військове керівництво визначити, де Україна готова дійсно зупинити Росію і де мати майбутню лінію фронту.

"Там потрібно побудувати нову сталу лінію оборони. Там, де зараз ще тил, але вже скоро буде фронт. Вибудувати загородження, розставити датчики, встановити зв'язок, засоби радіоелектронної боротьби тощо; виселити населення; змоделювати справжню лінію дронів для розвідки, ураження і логістики нарешті. Не чергові заяви про лінію дронів та переможні звіти з окремих операцій. Тисячі кілометрів фронту. Перетворити на смугу суцільної "кілзони" ЗАВЧАСНО. Планування відповідно до реальності!" – закликає нардепка.

