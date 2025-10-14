Народна депутатка України Мар’яна Безугла написала дуже неоднозначний пост, де закликає військове керівництво визначити, де Україна готова дійсно зупинити Росію і де мати майбутню лінію фронту.

«Маємо відселяти людей та робити лінію оборони в тилу»: як виграти війну проти окупанта

"Там потрібно побудувати нову сталу лінію оборони. Там, де зараз ще тил, але вже скоро буде фронт. Вибудувати загородження, розставити датчики, встановити зв'язок, засоби радіоелектронної боротьби тощо; виселити населення; змоделювати справжню лінію дронів для розвідки, ураження і логістики нарешті.

Не чергові заяви про лінію дронів та переможні звіти з окремих операцій. Тисячі кілометрів фронту. Перетворити на смугу суцільної "кілзони" ЗАВЧАСНО. Планування відповідно до реальності!" – закликає нардепка.

Чи реальний такий план і чи має він взагалі право на життя? На ці та інші питання для порталу "Коментарі" відповіли експерти.

Керівник Центру підготовки операторів БПЛА "КРУК" Віктор Таран зазначає, що Мар'яна Безугла цитує ексголовкома Валерія Залужного, який рівно два роки тому назад, восени 2023 року, випустив свою статтю, де він казав, що нам треба готуватися до глибинної оборони.

"І от тоді Мар'яна Безугла критикувала та істерувала, розказуючи, що як так можна, що це він говорить. А насправді вона зараз повторює те, що казав Залужний. Він казав, що ми приходимо в позиційну фазу боротьби. Він казав, що нам необхідно робити глибинну оборону. Він казав, що нам треба мобілізувати на той час орієнтовно від 500 тисяч чоловік, для того, щоб можна було провести і ротацію на фронті, підсилити фронт. Тобто він дуже правильно казав ці всі речі. Але, повторюсь, якщо вона вже цитує Залужного, то хай цитує правильно, або повторює Залужний тоді казав, що нам необхідно робити ще чесну мобілізацію, замінювати людей і починати проводити певну ротацію", – наголошує експерт.

За його словами, в нас нічого не змінилося за цей час. Тема лишається актуальною, тому що дійсно нам треба приходити в глибинну позиційну оборону, тому що це не добре, не погано, це об'єктивна реальність.

" У нас мало сил вести боротьбу на зустрічних курсах з Росією, атакувати нам дуже складно. Особливо в тих умовах, коли провалена мобілізація і багато є проблем на фронті. Мені дуже шкода, що якби ця річ була зроблена в часно 2 роки тому назад, то дуже багато б українських ключових міст залишалося б під нашим контролем. І це стосується в тому сенсі і Д он еччини , і на Харківщині, і на Сумщині. Ситуація була б набагато краща зараз на фронті ", – підкреслює Віктор Таран.

Він зазначив, щоб військово-цивільні адміністрації завчасно готувалися до оборони, має бути відповідне законодавство.

"Дивіться, є дві проблеми. Перша проблема це те, що законодавство забороняє військовим, цивільним адміністраціям, щоб органи місцевого самоврядування фінансували повноцінно цю роботу. В тому числі мали право закуповувати військове обладнання. І документ про це в парламенті уже лежить декілька років. Це перша проблема. І це пов'язано з тим, що центральна влада, я не знаю, чи не хоче, чи не розуміє, чи боїться конкуренції. Я не знаю, чому це вона робить. Але це величезна проблема. Щоб центральна влада замість того, щоб спертися на місцеве самоврядування, вона з ним чомусь воює", – наголошує військовий.

Він також підкреслює, що друга проблема в тому, що повністю провалена інформаційна позиція в державі.

"Замість того, щоб казати, що реальні проблеми на фронті, що ми переходимо в динамічну оборону, що нам не вистачає сили, що треба мобілізувати всю Україну, щоб ми воювали. Там нам розказують, що все добре, все гарно, кордони 91-го року, і це в певну міру людей розслабило. Плюс розріз політики із мобілізацією та бронюванням. Сьогодні нардепка Інна Совсун сказала, що в Україні 880 тисяч військових і 900-950 тисяч заброньованих військовозобов'язаних. Вибачте, але це абсурд. Як таке може бути у воюючій країні? Це все не можливо", – наголошує Віктор Таран.

Полковник запасу ГШ ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов наголошує, що Мар’яна Безугла, як ніколи, права.

"Я вам кажу, що при всьому негативі, який сьогодні пов'язують з Мар'яною Безуглою, вона мислить стратегічно, а наші генерали мислять тактично. Ця думка абсолютно вірна. На жаль, у нашого вищого воєнного керівництва досі немає уяви, що робити далі. Вони воюють сьогоднішнім днем. А це повинен бути стратегічний план, розроблений давним-давно в Генеральному штабі, і визначені рубежі оборони відповідно до місцевості, відповідно до загроз, які несе сьогодні російська армія. А це означає, що повинна бути зроблена глибинна оцінка противника, і виявлення чи моделювання його можливостей по дальшому просуванню вглиб нашої оборони. А ми сьогодні дійсно воюємо за одне село", – наголошує експерт.

І таким чином, на думку Жданова, несемо втрати, причому втрати в самому найдорожчому.

"Сьогодні на Добропільському виступі ми фактично, там же воюють в основному наші штурмові підрозділи. А штурмовики, це найцінніше, мабуть, що є сьогодні у нас в сухопутних військах. Так що це повинно було бути зроблено. І бачите, оця лінія оборони, Добропілля, чому прорив на Добропілля? Це ж лінія оборони, яку там будувала військова адміністрація Дніпропетровщини рік. Навіть більше року вона їх будувала. Але наші генерали так накомандувалися, що росіяни опинилися прямо на цій лінії. Вони ж там в Золотому Ключі добігли до зубів дракона чи лінії оборони, які там були побудовані. А тепер ми героїчно їх звідти намагаємося вибити", – зазначає Олег Жданов.

За його словами, таку "кілл-зону" зробити реально, потрібні лише зміни в законодавстві, щоб закон про воєнний стан запрацював на повну силу.

"Справа в тому, що у нас все робиться на половину, з половинки на серединку. Чому? Тому що, допустимо, той же воєнний стан, він же не в повному обсязі. Той закон, який був написаний, реально непоганий закон, там 25 пунктів воєнного стану вводиться. Ми на сьогоднішній день окремими законними і підзаконними актами ввели тільки 12. І щось у нас працює, щось не працює. І скільки ми вже говоримо про примусову евакуацію. Це ж проблема, це проблема державного рівня. І для військових, і для держави. І ми таким чином ще й насичуємо прифронтову зону ждунами, які потім починають здавати позиції наших військових. Починаючи з цього і закінчуючи тим, що для того, щоб їх евакуювати, треба їх розмістити", – наголошує полковник.

Він підкреслює, що в Україні має нормально запрацювати програма захисту внутрішньо переміщених осіб, які знали б, куди вони евакуюються, а для цього потрібно масово будувати житло для ВПО. Тому це має бути комплексний підхід, наголошує експерт.

"Вона (Мар’яна Безугла – ред.), ще раз наголошую, навіть при всій її негативній аурі, яку їй створюють, але іноді вона піднімає такі питання, які повинні вирішуватися на державному рівні. Де у нас РНБО? Де пропозиції президента, щоб він вивів це в дію своїм указ о м, як це працює? Де наш головн окомандувач , разом з Г енеральним штабом, де ця стратегічна програма оборони країн и ? Її нема. Тоді що ми хочемо? Тоді ми воюємо, як колись , за окрем е село", – додає Жданов.