Народная депутат Украины Марьяна Безуглая написала очень неоднозначный пост, где призывает военное руководство определить, где Украина готова действительно остановить Россию и где иметь будущую линию фронта.

«Должны отселять людей и делать линию обороны в тылу»: как выиграть войну против оккупанта

"Там нужно построить новую установившуюся линию обороны. Там, где сейчас еще тыл, но скоро будет фронт. Выстроить заграждения, расставить датчики, установить связь, средства радиоэлектронной борьбы и т.п.; выселить население; смоделировать настоящую линию дронов для разведки, поражения и логистики наконец.

Не очередные заявления о линии дронов и победные отчеты по отдельным операциям. Тысячи километров фронта. Превратить в полосу сплошной "килл-зоны" ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. Планирование в соответствии с реальностью!" – призывает нардепка.

Реален ли такой план и имеет ли он вообще право на жизнь? На эти и другие вопросы для портала "Комментарии" ответили эксперты.

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "КРУК" Виктор Таран отмечает, что Марьяна Безуглая цитирует экс-главкома Валерия Залужного, который ровно два года тому назад, осенью 2023 года, выпустил свою статью, где он говорил, что нам нужно готовиться к глубинной обороне.

"И тогда Марьяна Безуглая критиковала и истерила, рассказывая, что как так можно, что это он говорит. А на самом деле она сейчас повторяет то, что говорил Залужный. Он сказал, что мы приходим в позиционную фазу борьбы. Он говорил, что нам необходимо делать глубину обороны. Он говорил, что нам нужно мобилизовать в то время ориентировочно от 500 тысяч человек, для того чтобы можно было провести и ротацию на фронте, усилить фронт. То есть он очень правильно говорил все эти вещи. Но, повторюсь, если она уже цитирует Залужного, то пусть цитирует правильно, или повторяет. Залужный тогда говорил, что нам необходимо делать еще честную мобилизацию, заменять людей и начинать проводить определенную ротацию", – отмечает эксперт.

По его словам, у нас ничего не изменилось за это время. Тема остается актуальной, потому что действительно нам нужно приходить в глубинную позиционную оборону, потому что это не хорошо, не плохо, это объективная реальность.

" У нас мало сил вести борьбу на встречных курсах с Россией, атаковать нам очень сложно. Особенно в тех условиях, когда провалена мобилизация и много проблем на фронте. Мне очень жаль, что если бы эта вещь была сделана вовремя 2 года тому назад, очень много украинских ключевых городов оставалось бы под нашим контролем. И это касается в том смысле и Дон етчины , и на Харьковщине, и на Сумщине. Ситуация была бы гораздо лучше сейчас на фронте ", – подчеркивает Виктор Таран.

Он отметил, чтобы военно-гражданские администрации заранее готовились к обороне, должно быть соответствующее законодательство.

"Смотрите, есть две проблемы. Первая проблема состоит в том, что законодательство запрещает военным, гражданским администрациям, чтобы органы местного самоуправления финансировали полноценно эту работу. В том числе имели право закупать военное оборудование. И документ об этом в парламенте уже лежит несколько лет. Это первая проблема. И это связано с тем, что центральная власть, я не знаю, не хочет, не понимает или боится конкуренции. Я не знаю, почему она это делает. Но это огромная проблема. Чтобы центральная власть вместо того, чтобы опереться на местное самоуправление, она с ним почему-то воюет", – отмечает военный.

Он также подчеркивает, что другая проблема в том, что полностью правильная на информационная позиция в государстве.

"Вместо того, чтобы говорить, что реальны и проблемы на фронте, что мы переходим в динамичную оборону, что нам не хватает сил, что нужно мобилизовать всю Украину, чтобы мы воевали. Там нам рассказывают, что все хорошо, все хорошо, границы 91-го года, и это в известной степени расслабило людей. Плюс разрез политики с мобилизацией и бронированием. Сегодня нардепка Инна Совсун сказала, что в Украине 880 тысяч военных и 900-950 тысяч забронированных военнообязанных. Простите, но это абсурд. Как это может быть в воюющей стране? Это все невозможно", – отмечает Виктор Таран.

Полковник запаса ГШ ВСУ, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что Марьяна Безуглая, как никогда, права.

"Я вам говорю, что при всем негативе, который сегодня связывают с Марьяной Безуглой, она мыслит стратегически, а наши генералы мыслят тактически. Это мнение совершенно верно. К сожалению, у нашего высшего военного руководства до сих пор нет представления, что делать дальше. Они воюют сегодняшним днем. А это должен быть стратегический план, разработанный давным-давно в Генеральном штабе, и определенные рубеж и обороны в соответствии с местностью, в соответствии с угрозами, которые несет сегодня российская армия. А это значит, что должна быть произведена глубинная оценка противника и выявление или моделирование его возможностей по дальнейшему продвижению вглубь нашей обороны. А мы сегодня действительно воюем за одно село", – отмечает эксперт.

И таким образом, по мнению Жданова, несем потери, причем потери в самом самом дорогом.

"Сегодня на Добропольском выступлении мы фактически, там же воюют в основном наши штурмовые подразделения. А штурмовики, это самое ценное, пожалуй, есть сегодня у нас в сухопутных войсках. Так что это должно было быть сделано. И видите, эта линия обороны, Доброполье, почему прорыв на Доброполье? Это линия обороны, которую там строила военная администрация Днепропетровщины год. Даже больше года она их строила. Но наши генералы так накомандовались, что русские оказались прямо на этой линии. Они там в Золотом Ключе достигли зубов дракона или линии обороны, которые там были построены. А теперь мы героически их оттуда пытаемся выбить", – отмечает Олег Жданов.

По его словам, такую "килл-зону" сделать реально, нужны только изменения в законодательстве, чтобы закон о военном положении заработал в полную силу.

"Дело в том, что у нас все делается на половину, с половинки на серединку. Почему? Потому что, допустим, то же военное положение, оно же не в полном объеме. Закон, который был написан, реально неплохой закон, там 25 пунктов военного положения вводится. Мы на сегодняшний день отдельными законными и подзаконными актами ввели только 12. И что-то у нас работает, что-то не работает. И сколько мы уже говорим о принудительной эвакуации. Это проблема, это проблема государственного уровня. И для военных, и для государства. И мы таким образом еще и насыщаем прифронтовую зону ждунами, которые потом начинают сдавать позиции наших их войск. Начиная с этого и заканчивая тем, что для того, чтобы их эвакуировать, нужно их разместить", – отмечает полковник.

Он подчеркивает, что в Украине должна нормально заработать программа защиты внутренне перемещенных лиц, которые бы знали, куда они эвакуируются, а для этого нужно массово строить жилье для ВПЛ. Поэтому это должен быть комплексный подход, подчеркивает эксперт.

"Она (Марианна Безуглая – ред.), еще раз подчеркиваю, даже при всей ее негативной ауре, которую ей создают, но иногда она поднимает такие вопросы, которые должны решаться на государственном уровне. Где у нас СНБО? Где предложения президента, чтобы он вывел это в действие своим указом , как это работает? Где наш главно командующий , вместе с Генеральным штабом, где эта стратегическая программа обороны страны ? Ее нет. Тогда что мы хотим? Тогда мы воюем, как когда-то , за отдельное село ", – добавляет Жданов.