В последнюю неделю противник нарастил активность, в том числе и наступательные действия по большей части ЛБЗ от Покровска до Константиновки. Об этом сообщает военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

Россияне нарастили активность: ведут усиленные штурмы и пытаются захватить города

"Где не идут механизированные штурмы, там пытаются проникать штурмовые группы или линейная пехота, которую свои же толкают в спину, чтобы они ползли куда-нибудь лишь вперед.

Вот вам и наступление на Донбассе, вот вам и перетянутые подразделения и накопившиеся резервы, но что-то сейчас об этом не трубят и не кричат. Кстати, одна из немногих попыток действительно прорваться на оперативное пространство, а не просто устроить локальный прорыв кучей брони, здесь замысел намного масштабнее… был .

Отмечу, что большинство их планов пошли по п..зде и уже нам получилось нормально так испортить боеспособность их подразделений.

От амбиций захватить быстро весь Донбасс не осталось ничего", – отмечает военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины Марьяна Безуглая написала очень неоднозначный пост, где призывает военное руководство определить, где Украина готова действительно остановить Россию и где иметь будущую линию фронта.

"Там нужно построить новую постоянную линию обороны. Там, где сейчас еще тыл, но скоро будет фронт. Выстроить заграждения, расставить датчики, установить связь, средства радиоэлектронной борьбы и т.п.; выселить население; смоделировать настоящую линию дронов для разведки, поражения и логистики наконец. Не очередные заявления о линии дронов и победные отчеты по отдельным операциям. Тысячи километров фронта. Превратить в полосу сплошной "килл-зоны" ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. Планирование в соответствии с реальностью!" – призывает нардепка.

