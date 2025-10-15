На Покровском направлении враг сейчас держит под огненным контролем все подъезды и внутренние дороги Покровской агломерации — фактически закрыл город в огневое кольцо. Об этом сообщает военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

«Враг закрыл город в огневое кольцо»: в каком городе невозможно передвигаться

"Въехать или выехать стало критически тяжело: любая попытка маневра сопровождается потерей техники или людей. Я бы это назвал – огневая граница, которая заставляет двигаться только под прикрытием или вдоль узких коридоров.

В западной части города противник взял под контроль определенное количество укреплений. Там уже разворачиваются их огневые точки, закрывающие подходы и создающие угрозу как для нашего тыла, так и для эвакуации. Если они закрепятся окончательно – это означает постоянные обстрелы логистических маршрутов и высокий риск окружить наш гарнизон!" – отмечает военный.

По его словам, на южном фланге наши подразделения работают жестко, в целом отрабатывают оккупантов в дачных массивах и выбивают южнее Чунишина.

"Сейчас здесь главное, не дать противнику быстро продвигаться и создать коридор для охвата города. Бойцы действуют с задачей так сказать подпилить темп врага, сделать прорыв дорогим и медленным.

По врагу регулярно наносятся удары FPV-дронами и сбросами с Вампиров – это накапливает им потери и затрудняет свободное движение пехоты, но полностью решить проблему без дополнительных мер не могут, их нужно интегрировать с артиллерийской коррекцией и огневыми ударами по огневым точкам противника.

Я считаю, что сейчас нужно не допустить охвата города с юго-востока и не позволить закрепиться врагу на северо-западе в районе "Цитадели" промзоны. Если они закроют контроль над этим узлом – мы получим критическую логистическую и оперативную проблему: отрезанные подходы, рост потерь, повышенная вероятность оперативного окружения", – отмечает военный.

