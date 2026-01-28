Ворог задіє всі ресурси: стало відомо про пекельний сценарій для надважливого міста

Російські війська активно перекидають додаткові сили на Вовчанський напрямок, що свідчить про підготовку до нової фази протистояння. Найближчим часом на цій ділянці фронту очікується загострення бойових дій. Про це повідомив військовослужбовець Національної гвардії України Станіслав Бунятов. За його словами, противник зосереджує ресурси для боротьби за прибережні території Сіверського Донця, які мають важливе значення з точки зору постачання та переміщення сил.

Бої за Вовчанськ. Фото: 24 Канал

Бунятов зазначив, що на цьому напрямку знову прогнозуються складні бої, зокрема через прагнення ворога взяти під контроль логістичні маршрути. Водночас у мережі з’явилися відео, на яких самі російські військові скаржаться на значні втрати техніки та зруйнований транспорт, що ускладнює їхнє забезпечення.

Раніше військовий також розповідав про обстановку безпосередньо у Вовчанську. За його оцінкою, місто практично повністю знищене внаслідок бойових дій. Тимчасове погіршення погодних умов — тумани та опади — дало змогу російським підрозділам частково просунутися в центральній частині населеного пункту. Проте наразі ситуація стабілізувалася.

Зміна погоди, зокрема зниження температури та зникнення туману, дозволила українським силам активніше застосовувати безпілотники для розвідки й коригування дій. Це значно обмежило наступальні можливості противника, через що його атаки фактично зійшли нанівець.

Водночас російські підрозділи зосередилися на спробах порушити логістику Сил оборони на передньому краї. Як пояснив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, для ворога критично важливо позбавити українські війська можливості стабільного постачання угруповання, яке утримує оборону Вовчанська та прикордонної лінії з РФ.

Як вже писали "Коментарі", Росія висуває територіальні та політичні вимоги, що значно перевищують межі Донбасу, незважаючи на заяви Кремля для західної аудиторії. Такий висновок міститься у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 27 січня.