Одним Донбасом не обійдеться: на Заході шокували даними про новий ультиматум Путіна

Росія висуває територіальні та політичні вимоги, що значно перевищують межі Донбасу, незважаючи на заяви Кремля для західної аудиторії. Такий висновок міститься у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 27 січня.

Фото: з відкритих джерел

Аналітики ISW наголошують, що російські посадовці демонструють подвійний підхід у комунікації. Зокрема, Кирило Дмитрієв, ключовий переговорник від РФ, заявляє, що виведення українських військ із Донбасу може стати "шляхом до миру". Водночас інші високопосадовці, зокрема генерал Валерій Герасимов, публічно згадують створення буферних зон у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях, що свідчить про набагато ширші територіальні амбіції Москви.

Крім того, Росія висуває політичні та стратегічні вимоги щодо НАТО та країн Заходу. Голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін підкреслив, що мирне врегулювання має усунути "корінні причини" війни, тоді як заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов зазначив, що Донбас не є ключовим питанням і водночас підняв теми НАТО та "українського неонацизму".

ISW зазначає, що ці заяви повторюють позицію Росії 2021–2022 років: обмеження розширення НАТО, повернення Альянсу до кордонів 1997 року та зміна демократичного уряду України на контрольований Москвою. Публікації російських медіа та ультранаціоналістичних видань, зокрема "Царград", також підтверджують, що навіть виведення українських військ із Донбасу стане лише тимчасовим кроком перед реалізацією інших вимог Росії, серед яких "денацифікація" та "демілітаризація".

Аналітики ISW роблять висновок, що заяви російських посадовців для внутрішньої аудиторії підтверджують: Москва не задовольниться обмеженим мирним урегулюванням і прагне повної капітуляції України.

Як вже писали "Коментарі", Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро через механізм спільних запозичень. Проте розподіл фінансових зобов’язань між державами-членами блоку вже став предметом дискусій і суперечок.